СберЛогистика и Ingate узнали предпочтения краснодарцев в доставке посылок в 2020 году

Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки. В нем приняли участие в том числе респонденты из Краснодара. По данным аналитической компании, 63% жителей города и отправляли, и получали посылки за последний год. Этот показатель выше среднего показателя на 5 п.п.

В основу исследования легли передовые подходы к проведению исследований с использованием электронных механизмов опроса. В опросе приняли участие почти 8,5 тыс. жителей, проживающих в городах-миллионниках и пользующихся услугами доставки. Исследование показало, что 93% опрошенных регулярно отправляют или получают посылки. При этом в возрастной группе от 18 до 25 лет больше респондентов, которые только получают посылки и не имеют опыта их отправки.

Из исследования также следует, что доля тех, кто получает и отправляет посылки, напрямую коррелирует с уровнем дохода респондентов. В группе опрошенных с доходом выше 100 тыс. рублей доля таких ответов достигает 75%. При этом зависимости количества отправлений от гендерной принадлежности выявлено не было.

В отношении способа получения посылок резких колебаний по регионам не наблюдается, однако жители Краснодара чаще, чем в среднем по стране, предпочитают самостоятельно получать посылки в пунктах выдачи. При этом доля краснодарцев, получающих посылки от родных, на 10 п.п. выше средних значений.

«Подавляющее большинство жителей крупных городов так или иначе сталкивалось с вопросом доставки посылок. Уверены, что в новом году их число только увеличится, а значит, практически все жители страны почувствуют развитие логистической отрасли как на глобальном уровне, так и на локальном. Мы будем рады, если данные исследования помогут сделать доставку в Краснодаре еще более простой и удобной», — Анастасия Шрамкова, руководитель группы продуктовых и маркетинговых исследований Ingate.

«Мы видим спрос клиентов на доступный и комфортный сервис доставки: без очередей и переплат. Поэтому мы стремимся сделать доставку посылок удобной для всех жителей страны, вне зависимости от уровня дохода и населенного пункта. В планах СберЛогистики открыть более 12,5 тыс. собственных пунктов в отделениях Сбера по всей стране, включая постаматы. Последние располагаются в том числе в круглосуточных зонах отделений, поэтому получить посылку можно будет в любое удобное для клиента время», — рассказала Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики.