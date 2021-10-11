Седация – насколько она эффективна в детской стоматологии

Посещение стоматолога часто связано со стрессом, который надолго запоминается и в дальнейшем может вызвать дополнительные фобии и переживания. Если говорить о детях, положительный психологический настрой при посещении зубного врача для этой категории пациентов имеет огромное значение, а негативные эмоции, связанные с посещением стоматолога, оставляют свой отпечаток на долгие годы.

Лечение зубов у детей должно производиться вовремя, до появления осложнений. Если ребенок, однажды посетив врача, чувствовал себя комфортно и защищено, он с удовольствием вернется снова. Детский стоматолог должен быть не только хорошим специалистом в области лечения зубов, он обязан расположить к себе маленького пациента, вызвать его доверие. Если у ребенка уже наблюдается повышенная тревожность и страх перед стоматологическими манипуляциями, лучше обратиться в частную клинику, где есть специалисты, способные в интересной для ребенка форме провести необходимые процедуры с использованием современного оборудования и технологий.

Одним из популярных способов борьбы с тревожностью и стрессами в детской стоматологии является седация – использование медицинского препарата, воздействующего на нервную систему, вследствие чего ребенок успокаивается, замедляется его активность и восприимчивость к раздражителям. Этот метод удобен для врачей, так как позволяет выполнить процедуры быстро и не отвлекаться на возбужденное поведение ребенка. Родители выбирают этот способ воздействия для того, чтобы у ребенка не возникло неприятных воспоминаний и негативных эмоций от посещения стоматолога, и он в дальнейшем посещал врача без страха.