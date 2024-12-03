22 ноября 2024 года в рамках форума «WomanWings: Сила партнёрства» состоялся первый воркшоп «Семейные корпоративные программы»: партнёрство бизнеса и семьи. Внедрение концепции «work-life blend», организованный образовательно-консалтинговым центром «Умная страна» в партнёрстве с хабом семейных проектов и программ «Семья 3.0» и ESG-клубом Сколково. В рамках воркшопа, состоявшегося в форме обмена опытом и идеями, эксперты представили инициативы и успешные практики, способствующие внедрению семейной политики в корпоративную среду.

В самом начале инициаторы — Ольга Ручьёва, сооснователь и генеральный продюсер хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователь образовательно-консалтингового центра Smart Country, и Алина Ковалёва, сооснователь ESG-клуба Сколково, рассказали участникам о причинах выбора формата workshop. Этот формат позволяет не только обмениваться лучшими практиками, но и закладывать основу для дальнейшего сотрудничества компаний. Это особенно важно для развития межкорпоративных и кросс-корпоративных семейных программ, а также для привлечения семьи в формате 360, учитывая, что разные компании работают в разных секторах экономики.

Модераторами встречи были Елена Антонова, сооснователь и генеральный директор образовательно-консалтингового центра Smart Country, руководитель направления «Семья и корпоративная среда» хаба семейных проектов «Семья 3.0», и Анна Резниченко, президент ESG-клуба Сколково, директор Агентства международных интеграций «АМИ», генеральный директор платформы для переводчиков ООО «Билингва Тех».

Открыла мероприятие социолог Светлана Черешова, представившая от лица команды исследователей под руководством Анны Багировой результаты опроса, проведенного среди работающего населения репродуктивного возраста. Исследование охватило 2520 человек и было организовано Школой государственного управления и предпринимательства УрФУ. Результаты исследования «Корпоративные демографические политики в УрФО, СФО и СЗФО как инструмент повышения рождаемости: взгляд работающего населения», проведенного в рамках проекта Российского научного фонда №24-18-00854, показали востребованность практик корпоративных демографических мер в российском обществе, удовлетворенность ими работников в тех организациях, где они реализуются, при этом — невысокую степень информированности о них в обществе в целом.

Елена Речкалова, независимый директор и лидер сообщества «Женщины в советах директоров» представила важные факты и статистические данные, которые продемонстрировали изменения в парадигме ESG в России с акцентом на семейноцентричность и новые подходы к корпоративной ответственности на стратегическом уровне управления организацией.

Елена Мякотникова, член исполнительного комитета (правления), директор по устойчивому развитию МКПАО «ОК РУСАЛ» в своем выступлении отметила, что компания активно занимается корпоративной социальной ответственностью, вложив более 1,2 миллиарда рублей в социальные программы и инициативы по здоровью сотрудников в 2023 году. Елена представила Индекс качества жизни городов ответственности Компании. Это собственный опросно-аналитический инструмент компании, охватывающий 12 ключевых аспектов, включая удовлетворенность жителей и членов их семей. Он дает возможность определить на основе мнения местных сообществ, сотрудников РУСАЛа и членов их семей, куда действительно необходимо направлять ресурсы для дальнейшего развития городов и поселков ответственности компании.

Открыла мероприятие социолог Светлана Черешова, которая представила результаты опроса, проведённого среди работающего населения репродуктивного возраста. Исследование охватило 2520 человек и было организовано Школой государственного управления и предпринимательства УрФУ. Результаты исследования «Корпоративные демографические политики в УрФО, СФО и СЗФО как инструмент повышения рождаемости: взгляд работающего населения» показали востребованность практик корпоративных демографических мер в российском обществе.

Елена Речкалова представила важные факты и статистические данные, которые продемонстрировали изменения в парадигме ESG в России с акцентом на семейноцентричность и новые подходы к корпоративной ответственности на стратегическом уровне управления организацией.

Елена Мякотникова, член исполнительного комитета (правления) и директор по устойчивому развитию МКПАО «ОК РУСАЛ», отметила, что компания активно занимается корпоративной социальной ответственностью, вложив более 1,2 миллиарда рублей в социальные программы и инициативы по здоровью сотрудников в 2023 году. Елена представила Индекс качества жизни городов ответственности Компании, который охватывает 12 ключевых аспектов, включая удовлетворённость жителей и членов их семей. Этот инструмент даёт возможность определить, куда действительно необходимо направлять ресурсы для дальнейшего развития городов и посёлков ответственности компании.Анастасия Попова, основатель и руководитель экосистемы сервисов устойчивого развития «+1», продолжила дискуссию, подчеркивая важность создания устойчивых бизнес-моделей, которые учитывают социальные аспекты и способствуют развитию общества, а также перспективы для малого и среднего бизнеса.

Ксения Косогорова, руководитель по устойчивому развитию (ESG) Группы компаний «Дело», рассказала о корпоративной программе по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства. Забота о семьях сотрудников Группы позволяет выстраивать благоприятную и продуктивную рабочую среду в компании. Она отметила, что в Группе с каждым годом количество сотрудников, имеющих трёх и более детей, растет. Программа предусматривает прогрессивность размеров льгот и их резкое увеличение с рождением третьего ребёнка, в частности выплату 1 млн рублей. Комплекс мер также включает в себя дополнительные выплаты в период отпуска по уходу за ребёнком, компенсации за детский сад и путёвки в детские лагеря, расширение программы ДМС для сотрудников и другие.

Анна Орлова, руководитель социальных проектов Rostics и KFC, представила вдохновляющие кейсы корпоративных программ для родителей, включая программу KIDS-FRIENDLY, которая предлагает сотрудникам возможность приходить в офис с детьми и организовывать летние корпоративы для всей семьи.

Валерия Иевлева рассказала о кейсе «Семейные корпоративные программы: путешествие длиной в 5 лет», который включал организацию семейного речного круиза на теплоходах компании ВодоходЪ и собрал более 250 участников, став успешным примером укрепления лояльности и создания дружеской атмосферы в коллективе.

Марина Петухова, директор по управлению персоналом бренда EKF, также поделилась опытом проведения детских дней в компании в рамках программы «Поколение EKF», вовлекающих в корпоративную жизнь детей и родителей сотрудников.

Эксперт-практик в области финансового планирования, руководитель службы по работе с вкладчиками НПФ ВТБ Марина Тришина представила кейс «К пенсии готов» – комплексный подход фонда к сохранению качества жизни семьи, включающий в себя интеграцию Программы долгосрочных сбережений (ПДС) в корпоративные пенсионные программы. Этот проект фонда в том числе отмечен премией «Investment Leaders Award 2024» в категории «Инвестиции в человеческий капитал».

Продолжила выступление Татьяна Мощагина, руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя, которая представила кейс «Детский день в Работа.ру, наглядно продемонстрировав, что корпоративные мероприятия способны не только укреплять связи между сотрудниками и их семьями, создавая позитивную и дружелюбную атмосферу в компании, но и способствовать развитию социальных связей.

На воркшопе выступила также Даниэла Типцова, руководитель направления корпоративных льгот и благополучия в ПАО РОСБАНК, коуч по благополучию и эксперт по нематериальной мотивации. Она представила концепцию well-being в РОСБАНКе, акцентировав внимание на заботе о физическом и ментальном здоровье сотрудников, а также на важности поддержки семьи, экологии и волонтерства.

По мнению эксперта Алексея Чегодаева, автора проекта #крутОтец, члена президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», многие программы поддержки семей в корпорациях ориентированы на детей, и обозначил проблему нереализованного социального потенциала родителей ,в особенности отцов. Алексей обратил внимание на возможности формирования программ развития персонала через обучение и проекты в основе которых лежат не только корпоративные, но и семейные приоритеты. Сообщества отцов и родителей — как суб культура поддержки изменений сценариев жизни человека. Примеры отцовских и родительских проектов в таких компаниях как Магнит, Норникель, Сибур, где участвовал эксперт уже показывают результаты. Алексей поделился и новым форматом обучения лидеров «Папа Расскажи».

В рамках воркшопа эксперты не только представили успешные кейсы и уже внедренные корпоративные программы, но и предложили работодателям ряд рекомендаций, направленных на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации: 1. Перераспределить социальные меры с фокуса на работников к поддержке их семей; 2. Использовать семейные меры как фактор привлечения и удержания персонала; 3. Широко информировать о реализуемых мерах для повышения их привлекательности на рынке труда; 4. Разрабатывать меры, способствующие принятию репродуктивных решений.

Воркшоп «Семейные корпоративные программы»: Партнерство бизнеса и семьи. Внедрение концепции «work-life blend» стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных тем в сфере hr, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. По итогам воркшопа принято решение сделать его ежегодным, а также провести в 2025 году во всех федеральных округах. Создана рабочая группа по формированию критериев экономической эффективности инвестиций в семейные корпоративные программы.