Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы петербуржцев, требующие поддержки на федеральном уровне

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов и депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провели встречу, в рамках которой обсудили основные вопросы петербуржцев, требующие поддержки на федеральном уровне, а также ход реализации партийных проектов в Санкт-Петербурге.

Михаил Романов рассказал Сергею Неверову о том, с какими вопросами обращались жители Невского и Центрального районов Санкт-Петербурга на последних приемах, а также решение каких проблем, по мнению петербуржцев, должно быть включено в программу партии.

— Экология, комфортная городская среда, благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры, решение жилищных проблем, социальные льготы, рост тарифов, – это основные темы, которые поднимают горожане в ходе депутатских приемов. За каждым обращением – реальная жизнь семей, кварталов, районов, всего города. Я держу на контроле ход решения всех проблем, с которыми обращаются ко мне петербуржцы. Благодаря их активной гражданской позиции и прямого контакта с депутатами, власти глубже вникают в те вопросы, решения которых требуют жители города. Из их обращений, из их мыслей и предложений и складываются региональные, а затем федеральные инициативы, которые могли бы быть включены в программу партии «Единая Россия», — рассказал Михаил Романов Сергею Неверову.

Депутаты также обсудили инициативы, которые были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума с точки зрения последующего законодательного обеспечения.