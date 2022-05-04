Сергунина: «Москино» представит программу «День российского кино» в честь Дня Победы и своего 90-летия

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает москвичей и гостей города присоединиться 9 мая к праздничной акции «День российского кино», которая приурочена ко Дню Победы и 90-летию сети. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«В сеть «Москино» входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как «День российского кино», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы будут стоить 90 руб.

Сообщается, что 9 мая в кинотеатрах «Москино» можно будет увидеть фильмы «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», а также «Африка», действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные ленты «Суворов: Великое путешествие», «Финник», «Бука. Мое любимое чудовище», «ФиксиКИНО. Вселенная приключений».

Уточняется, что мероприятия, посвященные 90-летию «Москино», будут идти в течение всего года.

Ка отмечается, сеть активно развивается. Кинозалы оснащают современным оборудованием, они становятся более комфортными. Функционал структуры заметно расширился. Помимо прочего, «Москино» занимается организацией и согласованием съемок в столице, оказывает финансовую поддержку кинематографистам, картины которых способствуют популяризации образа Москвы, курирует тематические городские проекты, такие как «Ночь кино». По словам Натальи Сергуниной, об уникальности «Москино» говорит и тот факт, что это одна из немногих киносетей, хранящая обширную коллекцию пленочных фильмов. За 90 лет их накопилось более 9 тыс.