Сериал «Being Digi-Sapiens»: технологии открывают возможности для городов и сел Европы

Цифровые технологии возрождают исторические рынки, семейные предприятия, фабрики и склады. Эта тенденция ярко иллюстрируется вторым эпизодом документального сериала «Being Digi-Sapiens» от Warner Brothers Discovery при поддержке Huawei.

Второй эпизод, «Связь с другими», рассказывает о шведской изобретательнице, специалисту по робототехнике и ютубере Симоне Герц (Simone Giertz), которая путешествует по Европе, чтобы увидеть, как технологии меняют повседневную жизнь.

Simone using phones as side mirrors

Малага, Испания: повсеместный Wi-Fi как основа умного города

Мэрия Малаги объединилась с Huawei, чтобы заложить основу умного города, предоставляя бесплатный общественный Wi-Fi на одном из старейших публичных рынков Малаги. На рынке свежих продуктов Mercado de Atarazanas, построенном еще в 14 веке, стабильная связь Wi-Fi теперь позволяет продавцам принимать заказы онлайн и использовать цифровые платформы для выставления счетов и оплаты.

Бесплатный Wi-Fi чоень удобен для клиентов, посещающих рынок, особенно для зарубежных туристов, которым в противном случае, возможно, придется платить за дорогой роуминг.

Помимо простого удобства, Wi-Fi открывает новые возможности для продавцов. Онлайн-подключение позволяет им обслуживать клиентов в нерабочее время и вести бизнес за пределами своего непосредственного географического района, даже продавая продукцию в других городах. Создание сети точек доступа Wi-Fi в Малаге побудит предпринимателей основать новый бизнес, который стимулируют экономику города.

Технология Huawei, включая Atarazanas, поддерживает 15 рынков в Малаге в качестве одного из первых шагов в цифровой трансформации города. Алисия Искьердо (Alicia Izquierdo), советник по инновациям в мэрии Малаги, говорит: «Следующее, что мы сделаем, это запустим рыночную платформу, где можно будет заниматься онлайн-торговлей для всех предприятий на рынке. Город Малага становится умным городом».

Ландау, Германия: трансформация традиционной винодельни с помощью 5G

В Германии Симоне посещает семейную винодельню Lergenmüller. Юлия и Виктория, третье поколение владельцев , объясняют, что технология упростила процесс производства вина благодаря отслеживанию, какая работа была проделана и какие задачи остаются на каждом из сотен виноградарских участков в поместье.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала сельскую местность «сердцем нашей экономики», и винодельня Lergenmüller иллюстрирует ее точку зрения. 5G позволяет фермерам на винодельне контролировать все, от влажности в почве до ущерба от вредителей. Информация загружается в «Облако виноградников», где анализируется искусственным интеллектом.

Некоторые европейские страны столкнулись со стремительным снижением населения и пытаются побудить цифровых кочевников поменять большие города на сельскую местность. Успех отчасти зависит от таких факторов, как цифровая инфраструктура. Предоставление возможности работать в технологической организации вместо традиционной фермы — это способ привлечь их обратно.

Валвейк, Нидерланды: Роботы на базе 5G с низкой задержкой

В логистическом центре KLG в Вальвейке в Нидерландах Симона наблюдает за роботами, работающими на основе 5G, в одном из основных центров поставок и логистики Huawei в Европе. Автономные машины выполняют повторяющиеся и потенциально рискованные задачи, такие как укладка транспортировочных поддонов на высокие полки.

Несмотря на то, что было много сказано об угрозе, которую роботы могут представлять для занятости людей, работники склада сказали Симоне, что они счастливы, что у них есть машины, выполняющие такие работы за них.

Исследования показывают, что роботы с большей вероятностью возьмут на себя отдельные задачи, чем целые рабочие места – потенциально повышая здоровье и безопасность работников, выполняя рутинную или опасную работу, которой люди предпочли бы избежать.

Для просмотра полного видео посетите:

«Being Digi Sapiens», эпизод 2: «Связь с другими» | Discovery x Huawei (youtube.com)