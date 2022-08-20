Серия B1: еще одно достижение в области защищенных телефонов с мощным аккумулятором

Известный бренд модных телефонов IIIF150 на днях дополнил свою серию защищенных телефонов B2021-B1, выпустив модели B1 и B1 Pro.

Красочный дизайн

В серии B1 Pro используется тот же дизайн, что и в остальных моделях марки IIIF150. Везде присутствуют восьмиугольные формы: в контуре корпуса, области камеры и вокруг вспышки. Кроме того, в семействе IIIF150 появятся два новых камуфляжных цвета.

Экран с полным высоким разрешением FHD+

Телефоны серии B1 оснащены экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1080p и плотностью пикселей 350 ppi. По сравнению с продуктами в том же ценовом диапазоне с разрешением HD, экран телефонов серии B1 обеспечивает более четкое и резкое изображение, которое лучше видно при солнечном свете.

Кроме того, камера телефонов серии B1 оснащена дополнительным экраном диагональю 1,0 дюйм. Он отображает необходимую информацию, такую как заряд/время/дата, даже в случае экстремального состояния телефона, например, при низком заряде батареи.

Аккумулятор емкостью 10000 мА·ч

Телефоны серии B1 оснащены удивительно мощной батареей емкостью 10000 мА·ч, с официальным временем работы до 1200 часов в режиме ожидания и до 3 дней при интенсивном ежедневном использовании.

Камеры для дневной и ночной съемки

Модель B1 Pro оснащена 48-мегапиксельной широкоугольной камерой, которая делает хорошие снимки в дневное время и легко справляется с задачами повседневной фотографии.

В телефоне также предусмотрена 20-мегапиксельная ИК-камера ночного видения Sony, которая может автофокусироваться для съемки фото и видео на расстоянии 20 м в экстремальных ночных условиях.

Устройство также оснащено 2-мегапиксельной камерой для макросъемки и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

*Широкоугольная камера модели B1 была заменена на 20-мегапиксельную камеру, которая не поддерживает ночную съемку, в отличие от камеры B1 Pro.

Дополнительные технические характеристики

Телефоны серии B1 оснащены чипом MT6765 и памятью объемом 6+128 ГБ, что позволяет использовать их ежедневно вне помещений.

Они также поддерживают стандарт защиты IP68/IP69K/STD-810G. Устройство может безопасно работать в воде на глубине 1 м в течение 24 часов и без проблем падать с высоты 1,5 м.

Цена

Официальная акционная цена на AliExpress: серия B1 (B1 Pro $159, B1 $109)

IIIF150

Телефоны марки IIIF150 хорошо подходят для экстремального использования на открытом воздухе и имеют водонепроницаемую и ударопрочную конструкцию с высоким уровнем пыле- и водозащиты.

Они сопровождают пользователей в их ежедневных приключениях благодаря идеальной портативности и высокой надежности.