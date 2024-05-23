Серия сетевых камер Dahua получила сертификат CC EAL 3+

Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT в области видеотехнологий, сообщил, что ее сетевые камеры видеонаблюдения прошли сертификацию по стандарту «Общие критерии оценки безопасности ИТ» (Common Criteria, CC) с уровнем защиты EAL 3+.

Сертификат уровня гарантии оценки (Evaluation Assurance Level, EAL) уровня 3+, выданный согласно «Общим критериям оценки безопасности информационных технологий» (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, CC), является широко известным методом отраслевой сертификации для оценки функций безопасности ИТ-продуктов и систем. Он принимается 31 страной, подписавшей Соглашение о признании общих критериев оценки обезопасности ИТ (Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA), включая США, Германию, Великобританию, Нидерланды, Японию и др.

Процесс сертификации включает в себя комплексное тестирование и оценку среды разработки, производственной среды, цепочки поставок компании Dahua, оценку уязвимостей, безопасности персонала, а также многие другие аспекты. Оценка безопасности проводится SGS Brightsight — всемирно известной лабораторией по оценке безопасности в Нидерландах, и одобрена Нидерландской схемой сертификации в области ИТ-безопасности (NSCIB).

«Наивысший приоритет для компании Dahua составляет удовлетворение требований безопасности и доверие наших клиентов. Получение сертификата CC EAL 3+ является для наших клиентов гарантией того, что они вкладывают свои средства в безопасное и надежное решение, которое обеспечивает им абсолютную уверенность, защиту активов и бесперебойную работу», — заявил Макс Сян (Max Xiang), директор по продукции IPC компании Dahua Technology.