Сервисная горячая линия по управлению миграцией 12367 получит новые сервисные функции на русском, японском и корейском языке

На телефонный терминал сервисной горячей линии по управлению миграцией 12367 добавляются новые сервисные функции на русском, японском и корейском языке на основе изначально имевшихся двуязычных сервисных услуг на китайском и английском языке. Пользователь, позвонивший на телефонный номер 12367, исходя из собственных потребностей, может выбрать сервисные услуги на соответствующем языке из опциональных пунктов языковой навигации. Если выбирается сервисная функция на русском, японском или корейском языке, тогда сервисная горячая линия сразу создаст трёхсторонний голосовой звонок между «пользователем, переводчиком и телефонистом», обеспечивая сервисный отклик по принципу «тот, кто первый отвечает на звонок (первый номер), сразу занимается полученным вопросом до его полного решения», чтобы дальше предоставлять прибывшим в Китай и находящимся в Китае иностранным гражданам ещё более удобные и быстрые сервисные услуги по миграционному выезду и въезду через государственную границу, помогая создавать первоклассную предпринимательскую окружающую среду с рыночным и международным характером на основе верховенства права.

В качестве принципа «тот, кто первый отвечает на звонок (первый номер)» в интегрированном «центре сервисного обслуживания клиентов», учреждённом государственным управлением по делам миграции с ориентацией на китайских и иностранных сотрудников, выполняющих выезд и въезд через государственную границу, сервисная горячая линия по управлению миграцией 12367 включает в себя телефонный терминал, клиентский терминал приложения «移民局12367», терминалы в приложении «Вэйсинь» (WeChat) и «Чжифубао» (Alipay), терминал веб-сайта и другие соответствующие терминалы. Посредством интеллектуальной услуги отклика в режиме реального времени 7×24 (24 часа 7 дней в неделю) китайским и иностранным сотрудникам предоставляются услуги типа «единого окна» по принципу «можно спросить, можно решить».

С 8 апреля 2021 года, когда было начато функционирование, сервисная горячая линия приняла более 14 миллионов обращений во входящих звонках и входящих электронных сообщениях из Китая и из-за рубежа с операционными консультациями, мнениями (замечаниями) и рекомендациями в сфере управления миграцией в Китае. Объекты сервисного обслуживания покрывают 156 государств и регионов по всему миру. Коэффициент первого решения вопросов из входящих звонков и электронных сообщений достигает 99,9%. Средний коэффициент удовлетворения достигает 98,6%.