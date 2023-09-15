Сгущенное молоко с сахаром ГОСТ и говядина тушеная ГОСТ «Главпродукт» получили почетные награды за качество

Экономика
15 сентября 2023

31 августа в Санкт-Петербурге, ведущие эксперты по качеству и безопасности подвели итоги и наградили победителей конкурса по качеству продовольственных товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 

Цель конкурса – выявить на торговых полках честные продовольственные товары и донести информацию о них потребителям. Важно, что пищевые продукты для экспертизы закупались в обычных магазинах.

Конкурс проводился в два этапа: физико-химические исследования проводились в лабораториях ФБУ «Тест-С.-Петербург» и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья», а оценка органолептических показателей и маркировки в лаборатории СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»

В состав авторитетного жюри вошли представители СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», ФБУ «Тест-С.-Петербург», ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), ГУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная лаборатория», СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, а также Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Победителями конкурса в категории консервы стали Молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ   ТМ «Главпродукт» и говядина тушеная ГОСТ «Главпродукт».

Эксперты особенно отметили нежный сливочный вкус и аромат сгущенного молока ГОСТ ТМ «Главпродукт», его безопасность и   полное соответствие требованиям ГОСТ. 

Компания «Главпродукт» дорожит доверием потребителей и бережно хранит традиции производства легендарного сгущенного молока ГОСТ и тушенки ГОСТ из качественного сырья в строгом соответствии с ГОСТ.

Результаты конкурса были освещены в СМИ.

Поздравляем коллег и партнеров с достойной оценкой качества нашей продукции.

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