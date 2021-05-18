Шахназаров отметил актуальность нового российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР

Продюсер и режиссер Карен Шахназаров отметил актуальность проблематики, поднятой в новом российском фильме «Турист» о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике.

Картину Андрея Батова впервые продемонстрировали зрителям 14 мая в столице ЦАР — городе Банги. На церемонии присутствовали представители съемочной группы, а также глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Остросюжетный боевик рассказывает о событиях, которые происходили в Центральноафриканской Республике в конце прошлого года. Тогда в стране проходили президентские и парламентские выборы, которым пытались помешать бандиты и прибывшие из-за рубежа наемники.

Это первый художественный фильм о ЦАР. Съемки практически полностью проходили на территории республики, а сама картина вышла на местном языке сонго, чего ранее не случалось.

«Сама по себе тематика интересная. Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире. Мы знаем, что наши специалисты работают в разных странах, в том числе в африканских», — подчеркнул Шахназаров.

Глава киноконцерна «Мосфильм» отметил, что действие картины происходит в Африке, и это добавит ей нотку экзотики. А жанр боевика сделает ее еще более привлекательной Режиссер заявил, что будет с интересом смотреть фильм «Турист».

Российские зрители смогут оценить новинку уже в среду, 19 мая. Премьера состоится в эфире телеканала НТВ в 23:40.