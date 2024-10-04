Исследование: использование 3D-томосинтеза может улучшить лечение рака

На 43-м конгрессе Европейского общества хирургической онкологии (ESSO) три ведущих специалиста в области хирургического лечения молочной железы представили данные, демонстрирующие клинические преимущества системы 3D-рентгенографии образцов MOZARTот компании KUBTEC.

Доктор Эш Котари (Ash Kothari) (Guy’s Hospital, Великобритания), доктор Томаш Сачанбински (Tomasz Sachańbiński) (Онкологический центр Opole, Польша) и врач Ян Бенеш (Jan Beneš) (České Budějovice Hospital, Чешская Республика) поделились данными из своих учреждений, и все они указывают на стабильную тенденцию: использование системы MOZART может значительно снизить потребность в повторных операциях иссечения у пациентов с раком молочной железы. Врач Ян Бенеш также представил данные о том, как система MOZART позволила сохранять больше здоровой ткани в его учреждении — важный фактор улучшения послеоперационного косметического восстановления.

«Система MOZART благодаря ее технологии визуализации с помощью томосинтеза дает нам мгновенную и очень подробную трехмерную информацию, которая позволяет принимать более точные хирургические решения, — отметил доктор Котари. — Сокращение количества повторных операций является огромным преимуществом для пациентов и систем здравоохранения».

Представленные на симпозиуме данные подтвердили предыдущие клинические данные из США, где система MOZART использовалась как ценный инструмент для выполняемой в время операции оценки края резекции в течение нескольких лет. Многочисленные исследования показали, что система не только помогает снизить частоту повторных операций иссечения, но также может улучшать косметическое восстановление пациента и повышать общую эффективность хирургии.

Ричард Уэлтон (Richard Whelton), руководитель отдела маркетинга KUBTEC, сказал: «Мы очень рады видеть эти данные, поступающие из Европы, но они не удивительны. В KUBTEC мы считаем, что система MOZART должна стать стандартным элементом медицинского обслуживания для контроля края резекции. Мы будем призывать больше специалистов по хирургическому лечению молочной железы во всем мире предоставить свои данные, чтобы вместе мы могли сформировать будущее хирургии молочной железы».