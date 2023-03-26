Shanghai Electric объявляет о мультиэнергетическом партнерстве

Компания Shanghai Electric содействует изучению и реализации стратегического развертывания мультиэнергетической комплементарной системы с использованием водородных накопителей, работающих от источника к сети. Компания стремится расширить «интеграцию ветра, воды, тепла, хранения» и «интеграцию водородного хранилища с сетью» посредством инноваций и разработок, а также модернизации и применения цифрового интеллекта в промышленности. Эта стратегическая структура будет учитывать цели развития, заключающиеся в краткосрочном стабильном энергоснабжении и среднесрочном и долгосрочном построении общества с нулевым выбросом углерода.

В отсутствие комплексного и систематического плана меры по преобразованию часто носят фрагментарный характер, что ограничивает масштабы и влияние глубокой декарбонизации. Об этом подробно рассказала Ленг Вэйцин, председатель Shanghai Electric Group, в своем предложении во время «Двух сессий» 2023 года. «Мы должны ускорить создание системы и механизма по сокращению выбросов углерода между поставщиками энергии и промышленными предприятиями, а также устранить политические барьеры между ними, чтобы сформировать объединяющую силу для сокращения выбросов углерода».

Для ускорения стратегического развертывания компания Shanghai Electric сотрудничает с промышленными организациями в Азии, Китае, на Ближнем Востоке, Саудовской Аравии и других странах и регионах.

Морская ветроэнергетика в Китае

Shanghai Electric Wind Power недавно возглавила список новых оффшорных ветровых электростанций в Китае, завоевав первое место в отрасли восьмой год подряд, обеспечив в совокупности 7,05 ГВт чистой энергии за последние три года. Участие компании в строительстве первого в Китае плавучего морского ветроэнергетического и рыбохозяйственного комплексного научно-исследовательского и демонстрационного проекта получило награду за инновации в технологии плавучей ветроэнергетики на 7-м семинаре по проектированию и выбору оборудования для новой электростанции. Награда получена за надежность конструкции, обеспечение безопасности, а также внедрение системы её полной проверки. Проект оффшорной ветроэнергетики Datang Nan’ao Lemen, в котором участвовала Shanghai Electric Wind Power Group, также недавно объявил о достижении полной выработки сверх проектной мощности, завершив ежедневную выработку электроэнергии в размере 5 882 200 кВт⋅ч, что является новым рекордом в однодневной выработке электроэнергии с момента запуска проекта.

Международные фотоэлектрические проекты

Дубайский фотоэлектрический проект, построенный совместно с компанией ACWA Power, вступил в критический этап строительства, в рамках которого будет выделен значимый экологический проект для 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая состоится в ОАЭ в конце 2023 года и позволит обеим сторонам продолжить свое сотрудничество на Ближнем Востоке в таких областях, как солнечная, ветровая, водородная и новые области энергетики. Проект является важной вехой для обеих сторон в продолжении сотрудничества на Ближнем Востоке в области солнечной, ветровой, водородной и других новых источников энергии, а также технологий низкого энергопотребления. Кроме того, недавно был запущен фотоэлектрический проект мощностью 91,54 МВт, расположенный в округе Палау, Брашов, Румыния. Контракт включает закупку оборудования, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание солнечной электростанции мощностью 91,54 МВт. К настоящему времени в рамках проекта была завершена предварительная разработка компоновки, подъездных дорог и кабелей, а также подписание контрактов на закупки основных компонентов оборудования, кронштейнов, инверторов и прочего.

Оборудование нового поколения для производства водорода на основе электролизованной воды будет запущено в плановое производство в Китае.

В декабре прошлого года Shanghai Electric выпустила два новых продукта: оборудование для производства водорода на основе щелочного электролиза воды с производительностью 1500 стандартных кубометров водорода в час и оборудование для производства водорода на основе протонообменной мембраны (ПОМ) с производительностью 50 м3/час. стандартных кубометров в час. Оба этих продукта будут официально включены в запланированные интеллектуальные производственные цеха после ускоренного завершения их строительства. Такая разработка позволит значительно оптимизировать затраты и объемы производства водорода в Китае.

«Мы запланировали производство щелочных электролизеров мощностью 500 МВт в 2023 году, что эквивалентно производству 100 комплектов щелочных электролизеров площадью 1000 квадратных метров», – сказал Ву Лян, заместитель главного инженера Shanghai Bright-H Technology, компании, полностью принадлежащей Shanghai Electric. «А на 2025 год запланирована 100-мегаваттная линия по производству ПОМ-электролизеров площадью 200 квадратных метров».

Состояние и перспективное планирование строительства мультиэнергетической связи и интеграции с сетью водородных накопителей.

Мультиэнергетическое соединение и интеграция водорода необходимы для устойчивой низкоуглеродной энергетической системы. Мультиэнергетическое соединение объединяет различные энергоносители и системы, а водородная интеграция включает водород в энергетическую систему. Страны инвестируют в интеллектуальные сети, хранение энергии, возобновляемое производство водорода и инфраструктуру для реализации этих стратегий. Целью является повышение эффективности, устойчивости, надежности, снижение выбросов и укрепление энергетической безопасности. Продолжение инвестиций может внести значительный вклад в переход к устойчивой энергетике.