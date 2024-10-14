Shanghai Electric представила инновации на Enlit Asia 2024 для зеленого перехода Малайзии 

Компания Shanghai Electric представила свои последние инновации в области энергетики на Enlit Asia 2024, ведущей конференции и выставке для сектора энергетики в Юго-Восточной Азии, которая проходит в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Shanghai Electric Showcases Green Energy Innovations at Enlit Asia 2024, Bringing Products Designed to Empower Malaysia for Green Transition.

В ответ на быстрый рост солнечной энергетики в Азии компания Shanghai Electric Power Generation Group продемонстрировала свои новейшие продукты Hency Solar для удовлетворения растущего спроса в регионе. Среди них были гетеропереходные модули серии Creator 210R и модули TOPCon серии Pioneer 210R, которые обеспечивают двустороннюю скорость до 90% и максимальную мощность 640 Вт. Компания также представила свои солнечные решения серий«Intellectual» и «Edgeless», которые дебютировали на 17-й выставке SNEC PV Power Expo, которые уделяют приоритетное внимание безопасности, оптимизации в реальном времени и быстрому обслуживанию для повышения эксплуатационной эффективности.

В секторе водородной энергетики компания Shanghai Electric внедрила свои инновации по всей цепочке создания стоимости водорода, от производства до хранения, заправки и использования. На стенде компания продемонстрировала свои ведущие в отрасли технологии электролиза щелочной воды и электролиза воды с PEM, а ее недавно выпущенные щелочные электролизеры следующего поколения серии Z заняли центральное место, установив новый отраслевой стандарт с максимальной плотностью тока 10 000 А/м² и удивительно низким потреблением энергии постоянного тока, которое достигает 4,1 кВтч/Нм³ при 4000 А/м.

Что касается хранения энергии, компания Shanghai Electric представила широкий спектр передовых технологий, включая решения для хранения энергии на основе сжатого воздуха, литиевых батарей, потока жидкости, маховиковых систем и расплавленной соли, которые оснащены функциями, позволяющими коммунальным предприятиям обеспечивать надежную, доступную и устойчивую электроэнергию, обеспечивая при этом долгосрочную безопасность и устойчивость сети.

Во время выставки компания продемонстрировала широкий спектр основного оборудования и новаторских продуктов, таких как системы хранения энергии сжатого воздуха, системы хранения тепла расплавленной соли и системы обмена, а также индивидуальные решения для хранения энергии в жилых, коммерческих и промышленных помещениях и резервные источники питания ИБП, все из которых привлекли внимание посетителей, которые участвовали в обсуждениях с Shanghai Electric для будущих партнерских отношений и возможностей сотрудничества.