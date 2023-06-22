Shanghai Electric представила решения интеллектуальной энергетики на выставке в Шанхае

Компания Shanghai Electric представила свои инновационные решения в области интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и интеграции цифрового интеллекта на Китайской (Шанхайской) Международной технологической ярмарке 2023 (CSITF) и первой Шанхайской международной выставке углеродной нейтральности в сферах технологий, продуктов и достижений, проходившей в рамках июньской выставки в Шанхае.

Лю Пин, президент компании Shanghai Electric, заявил следующее: «Компания Shanghai Electric продолжит сосредоточивать свои усилия на таких областях, как интеллектуальная энергетика, интеллектуальное производство и интеграция цифрового интеллекта, реализовывать концепцию «продвижения, преобразования и модернизации технологий» и объединять усилия с производителями по всему миру в целях совместного содействия прогрессу человечества и устойчивому социальному развитию».

Китайская (Шанхайская) международная выставка технологий

На мероприятии компания Shanghai Electric представила свое революционное решение «глубоководный энергетический остров», представив при этом новую концепцию развития «4 + 2 + X», ориентированную на интеллектуальную энергетику, интеллектуальное производство и интеграцию цифрового интеллекта.

Глубоководный энергетический остров. Главной темой выставки стала презентация концепции острова с нулевыми углеродными выбросами, в рамках которой ветровая, фотоэлектрическая, подводная выработка электроэнергии, приливная энергия и производство энергии океаническим течением дополняют друг друга в целях обеспечения устойчивой энергетики для жителей и предприятий острова. Всё энергопотребление достигается за счет экологически чистой электроэнергии, обеспечения экологически безвредного передвижения на электрических и водородных автомобилях, а интеграция морских пастбищ и морских достопримечательностей вблизи острова обеспечивает дополнительные экономические выгоды. Кроме того, компания Shanghai Electric продемонстрировала последние достижения и прогресс в реализации проектов в области солнечной энергетики, хранения энергии разного вида и водородной энергетики.

Интеллектуальное производство: компания Shanghai Electric представила композитный мобильный робот SMR-300iA – инновационное решение, эффективно сочетающее в себе процессы ручного труда. Робот решает проблемы нехватки рабочей силы и высокие риски, связанные с производственными травмами на предприятиях.

Выставка углеродной нейтральности

Девизом «Shanghai Electric, ваш управляющий энергией» компания подчеркнула свою приверженность интеллектуальной энергетике, интеллектуальному производству и интеграции цифрового интеллекта в контексте достижения углеродной нейтральности. Компания Shanghai Electric представила свою «универсальную» новую систему электропитания и комплексное решение «трехмерной» системы индустриальных парков с нулевыми углеродными выбросами, ориентированное на трансформацию в «энергоуправляющего».

Выпуск плана действий компании Shanghai Electric «Double Carbon»: компания Shanghai Electric ставит своей целью «двойной углерод» и активное содействие оптимизации и модернизации промышленной структуры. Используя свой опыт в области системных решений в энергетическом и промышленном секторах, компания Shanghai Electric стремится помогать отраслевым клиентам в достижении экологической и низкоуглеродной трансформации и развития. На выставке углеродной нейтральности стенд Shanghai Electric площадью 600 кв. м получал питание экологически чистой электроэнергией, впервые за всю историю осуществив 100 % экологически чистое энергоснабжение.

Комплексные новые решения в области электропитания: компания Shanghai Electric вносит активный вклад в развитие новой энергетической системы. Она предлагает оптимизированные сочетания традиционных и новейших технологий, включая сверхпрочную газовую турбину нижнего уровня и оборудование для комбинированного цикла, безопасные решения для ядерной энергетики, экологически чистую гидроэнергетику для производства электроэнергии, интеллектуальное мощное сетевое оборудование, решения для морских и наземных ветроэнергетических систем, системы солнечной энергетики, схемы интеграции систем накопления энергии и интегрированные станции в транспортном секторе.

Shanghai Electric официально выпускает три инновационных продукта

Прибрежная ветровая турбина на 16 МВт: электрическая ветровая турбина на 16 МВт в сочетании с платформой Poseidon предназначена для адаптации к различным морским районам и скоростям ветра. Она обеспечивает возможность индивидуальной разработки на основе платформы и модулей, обеспечивая эффективную ветроэнергетику в прибрежных районах.

Полная линейка фотоэлектрических модулей с гетеропереходом мощностью 20 ГВт приведет производство высокоэффективных солнечных элементов к эпохе микрокристаллических ГПТ.

Контейнерная система накопления энергии для жидких потоков на 500 кВт: эта высокоинтегрированная система накопления экологически чистой энергии включает в себя аккумуляторный отсек со стеками на 500 кВт, систему управления батареями, термоуправление, противопожарную защиту и освещение. Она экономит до 30 % площади напольного покрытия и предлагает гибкие варианты конфигурации в зависимости от длительности хранения энергии.

Щелочной электролизер 2000 Нм3/ч: Shanghai Electric представила модульное и высокопроизводительное базовое оборудование для всей отраслевой цепи производства, хранения и использования водородной энергии. Сочетая в себе производство энергии из возобновляемых источников и электролиз воды для производства водорода, она обеспечивает возможность производства и хранения экологически чистой химической продукции, а также создание систем накопления и хранения энергии водорода.