Shanghai Electric работает вместе с партнерами над реализацией международных проектов

Компания Shanghai Electric объявила о ряде достижений в реализации крупных международных проектов с начала этого года. Компания, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков энергетических решений, продолжает наращивать усилия по ускорению своих строительных проектов по всему миру на фоне глобальной неопределенности, вызванной возобновлением пандемии COVID-19 и продолжительными перебоями в работе логистических цепей.

Два ее выдающихся проекта — строительство электростанции комбинированного цикла в Рупше (на 800 мегаватт) и строительство фотоэлектрической станции в Якаи (Япония) — хорошо продвигаются, и недавно Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), дочерняя компания Shanghai Electric Power Generation Group, подписала в ходе онлайн-конференции контракт с Pacific Green Technologies Group (PGTK) на реализацию проекта по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании.

Проект по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании.

Проект по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании в энергетическом парке Риджборо в графстве Кент рассчитан на общую мощность 100 МВт/100 МВт·ч и является частью эксклюзивного соглашения между PGTK и TUPA Energy Limited о разработке накопителей энергии на базе аккумуляторной батареи (BESS) мощностью до 1100 МВт.

Компания Shanghai Electric Power Generation Group впервые принимает участие в международном проекте в качестве главного подрядчика, работая совместно с PGTK в целях объединения их опыта и ресурсов для содействия Великобритании в ускорении процесса преобразования энергетики. Обе стороны приступили к этапу проектирования, и ожидается, что первая партия поставок прибудет в третьем квартале 2022 года.

Проект строительства электростанции комбинированного цикла на 800 мегаватт в Рупше (Бангладеш).

Этот проект, финансируемый Азиатским банком развития, включает в себя две одноступенчатые газовые турбины комбинированного цикла класса F и будет крупнейшей в истории страны газотурбинной электростанцией. Целью проекта, расположенного в области Хульна, второй по величине области Бангладеш, является облегчение нагрузки на энергоснабжение в юго-западных регионах страны в рамках национальной стратегии Бангладеш по дальнейшему укреплению энергетической безопасности, играющей важную роль в стимулировании национальной экономики и расширении возможностей трудоустройства для местных жителей.

Недавно был достигнут значительный прогресс в строительстве после того, как компания Shanghai Electric объявила о завершении подъемных работ по газовой турбине № 1, что открывает путь к этапу установки ее основного оборудования. Об этом было объявлено после того, как строительные работы на объекте были приостановлены из-за многочисленных проблем, вызванных пандемией COVID-19 и засушливым сезоном, которые затрудняли поставку крупных строительных материалов. Столкнувшись с трудностями и вызовами, компания Shanghai Electric координировала свою деятельность со всеми командами, обеспечивая своевременность поставок, что значительно ускорило весь процесс.

Проект строительства фотоэлектрической электростанции в Якаи (Япония).

14 апреля фотоэлектрическая электростанция в Якаи (Япония) была успешно подключена к электросети при поддержке местных субподрядчиков и электроэнергетических компаний. Солнечная электростанция, первая в своем роде, разработанная компанией Shanghai Electric в этой стране, в настоящее время работает на полной мощности для обеспечения местных домохозяйств и предприятий возобновляемой энергией мощностью более 20 мегаватт.

Своевременное завершение проекта стало результатом совместных усилий команд Shanghai Electric и ее партнеров по смягчению последствий седьмой волны пандемии COVID-19 в Японии и землетрясения магнитудой 7,3 в Фукусиме 16 марта. Компания Shanghai Electric также координировала свою деятельность с местными органами власти и энергетическими компаниями, чтобы электростанция могла начать коммерческую эксплуатацию с опережением графика в соответствии с местными законами и нормативно-правовыми актами, что позволило бы ее владельцу обеспечить максимальную доходность проекта.