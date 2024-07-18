Bitget представила новый сервис для российских клиентов

Экономика
18 июля 2024

Bitget представила новый сервис эксклюзивно для российских клиентов. Теперь пользователи с верифицированными аккаунтами Bitget могут вносить рубли (RUB) с помощью банковского перевода для быстрой и удобной конвертации в криптовалюту.

Запуск депозитов в рублях через банковский перевод на Bitget — это важная доработка по нескольким причинам. Сервис открывает новые возможности для российских пользователей, а также помогает им выйти на крипторынок. Поддержка депозитов в рублях на Bitget снижает сложность процесса внесения средств и устраняет барьеры, с которыми ранее сталкивались пользователи при конвертации местной валюты в криптовалюты, и, следовательно, повышает их доступность. Кроме того, пользователи могут переводить средства с местных банковских счетов на счет Bitget без сторонних провайдеров или множества конвертаций, а также с более простым и удобным интерфейсом.

Поддержка Bitget депозитов в рублях через банковский перевод меняет правила игры для российских пользователей и делает криптоторговлю более доступной, удобной и безопасной. Отмечается, что новая услуга в сочетании с другими методами депозита в рублях обеспечивает быстрые и простые транзакции, а также улучшает торговый опыт пользователей.  

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