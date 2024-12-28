Shanghai Electric завершает восьмидневную программу повышения квалификации для сотрудников проекта Thar в Пакистане 

Двадцать сотрудников пакистанского проекта Thar Coalfield Block I Energy Integration Project завершили интенсивную восьмидневную учебную программу в Шанхае и Пекине. Программа, которая является частью инициативы по повышению квалификации сотрудников Shanghai Electric, предоставила участникам практические возможности обучения и глубокие знания для повышения навыков и знаний, что стало еще одним шагом в более широких усилиях Shanghai Electric по воспитанию местных талантов и содействию устойчивому развитию энергетического сектора Пакистана.

Стажеры, включая управленческие и технические должности в проекте, были погружены в комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы вооружить их новейшими знаниями в области энергетики и промышленного развития. Основные моменты программы включали семинары по корпоративной культуре и передовым технологиям Shanghai Electric, а также посещение производственной площадки Шанхайского котельного завода. Группа также посетила штаб-квартиру Shanghai Electric, где она изучила видение компании «Создаем наше будущее вместе», укрепив свое понимание подхода компании к инновациям и сотрудничеству.

«Это был обогащающий опыт – внимательно наблюдать за богатой культурой Китая и узнать больше о деятельности Shanghai Electric. Эта программа вдохновила меня усерднее работать над достижением целей компании и моих личных стремлений к обучению», — размышляtет об опыте Зия уль-Кама (Zia ul Qama), менеджер по коммерческим операциям в проекте Thar.

Проект Thar Coalfield Block 1 Energy Integration Project, действующий с февраля 2023 года, играет жизненно важную роль в удовлетворении потребностей Пакистана в энергии с годовой производительностью 9 миллиардов киловатт-часов, обеспечивая электроэнергией почти 4 миллиона домохозяйств. Этот проект — больше, чем просто поставщик энергии, он отражает приверженность Shanghai Electric содействию устойчивому росту и социальному прогрессу.

Представляя целенаправленные инициативы по расширению возможностей для женщин, Shanghai Electric сотрудничает с проектом по созданию благоприятной и справедливой среды, способствуя значимому прогрессу в обеспечении инклюзивности на рабочем месте в регионе. Компания получила новое признание — Премию за расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство в 2023 году от Федерации работодателей Пакистана и Международной организации труда.

Усилия Shanghai Electric в области устойчивого развития также были отмечены наградой «Вклад в общее процветание» на 16-м ежегодном саммите по КСО, состоявшемся в августе 2023 года, мероприятии, посвященном десятой годовщине запуска Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC).