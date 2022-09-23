Шанхайский центр Луцзяцзуй зарегистрировал более 30 поставщиков услуг

Более 30 международных профессиональных сервисных организаций подписали во вторник контракты на открытие филиалов в Луцзяцзуе, финансовой зоне Шанхая, сообщило во вторник Луцзяцзуйское административное бюро Китая (Шанхай) по пилотной зоне свободной торговли.

Представители около 200 ведущих мировых бухгалтерских компаний, юридических фирм, консалтинговых фирм и других высококлассных поставщиков профессиональных услуг приняли участие в совещании по продвижению Луцзяцзуя и превращению его в глобальный центр инвестиционной информации и услуг.

Кроме того, в ходе этого саммита специализированные учреждения, в том числе DLA Piper, Mazars и CBRE, подписали с бюро стратегические соглашения о сотрудничестве в целях стимулирования инвестиций.

В финансовом центре Луцзяцзуй уже обосновались многие из ведущих в мире поставщиков правовых, бухгалтерских, консалтинговых и кадровых услуг.

По словам заместителя директора Административного бюро Луцзяцзуя Юаня Йефэна (Yuan Yefeng), план развития для глобальных поставщиков профессиональных услуг, опубликованный бюро во вторник, направлен на привлечение большего числа ведущих, передовых организаций, предоставляющих профессиональные услуги, и стимулирование высококачественного развития отрасли.