Шанхайский центр Луцзяцзуй зарегистрировал более 30 поставщиков услуг

Мир
23 сентября 2022

Более 30 международных профессиональных сервисных организаций подписали во вторник контракты на открытие филиалов в Луцзяцзуе, финансовой зоне Шанхая, сообщило во вторник Луцзяцзуйское административное бюро Китая (Шанхай) по пилотной зоне свободной торговли.

Представители около 200 ведущих мировых бухгалтерских компаний, юридических фирм, консалтинговых фирм и других высококлассных поставщиков профессиональных услуг приняли участие в совещании по продвижению Луцзяцзуя и превращению его в глобальный центр инвестиционной информации и услуг.

Кроме того, в ходе этого саммита специализированные учреждения, в том числе DLA Piper, Mazars и CBRE, подписали с бюро стратегические соглашения о сотрудничестве в целях стимулирования инвестиций.

В финансовом центре Луцзяцзуй уже обосновались многие из ведущих в мире поставщиков правовых, бухгалтерских, консалтинговых и кадровых услуг.

По словам заместителя директора Административного бюро Луцзяцзуя Юаня Йефэна (Yuan Yefeng), план развития для глобальных поставщиков профессиональных услуг, опубликованный бюро во вторник, направлен на привлечение большего числа ведущих, передовых организаций, предоставляющих профессиональные услуги, и стимулирование высококачественного развития отрасли.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Открылся Форум международного сотрудничества и Форум центрального делового района Пекина 2022

Общество

Bybit пополнил линейку торговых продуктов с обновлённой версией grid-ботов

Общество

Хорошкола отметила новоселье

Москва

К садам, воссозданным по инициативе Ю. М. Лужкова, в «Коломенском» установлены указатели