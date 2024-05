Шанхайский университет Цзяо Тун запустил бесплатные онлайн-курсы и программы с Tmall от Alibaba и Dow   

Колледж экономики и менеджмента Антай (Antai College of Economics and Management, ACEM) Шанхайского университета Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University, SJTU) предлагает более 50 бесплатных онлайн-курсов и бизнес-семинаров, посвященных китайской специфике, на своей платформе онлайн-курсов и обучения «Ведение бизнеса в Китае» (Doing Business in China Online Courses & Learning Platform, DBIC Online). Его программы сертификации, осуществляемые совместно с Tmall от Alibaba и Dow, а также программа обучения деловому китайскому языку (Business Chinese Program) завоевали высокую популярность среди иностранных слушателей.

Платформа DBIC Online, созданная специально для иностранных слушателей, является первой в своем роде в Китае. Эта новаторская платформа онлайн-обучения, разработанная ACEM при SJTU, предлагает богатый выбор онлайн-курсов на английском языке, посвященных специфической для Китая экологии и практике бизнеса.

DBIC Online сочетает профессиональные знания преподавателей ACEM с практическим отраслевым опытом работы бизнес-лекторов. В дополнение к лекциям по актуальной тематике и бизнес-семинарам DBIC Online предлагает три программы.

В партнерстве с Tmall, членом группы Aibaba, известным в Китае гигантом электронной торговли, платформа DBIC Online представила программу сертификации «Ведение маркетинга в Китае» (Doing Marketing in China Certificate Program), которая призвана обеспечить всестороннее понимание динамичного потребительского рынка Китая.

В сотрудничестве с компанией Dow, специализирующейся на лидерстве в области ESG для обеспечения устойчивого будущего, DBIC Online запустила программу сертификации «Путь к углеродной нейтральности» (Path to Carbon Neutral Certificate Program), целью которой является вооружить слушателей необходимыми навыками и знаниями для достижения углеродной нейтральности в эпоху низкоуглеродной экономики.

Чтобы снабдить иностранных слушателей необходимыми навыками делового китайского языка, платформа DBIC Online и Школа гуманитарных наук (School of Humanities) SJTU совместно представили программу «Продвинутый курс делового китайского языка: на рынке».

Слушатели высоко оценили курсы на платформе DBIC Online. «Это абсолютно актуальный и всесторонний курс по китайской экономике. Анализ примеров из реальной практики помог лучше разобраться в сути», — говорит Шоаиб Кахут (Shoaib Kahut). «Точное руководство и источник вдохновения для начинающих студентов в области устойчивого развития», — комментирует Айрин Яо (Irene Yao).

Колледж экономики и менеджмента Антай (Antai College of Economics and Management, ACEM) традиционно является лидером китайского бизнес-образования, прокладывая путь к созданию бизнес-школы мирового класса, уходящей корнями в Китай. Шанхайский университет Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University, SJTU), основанный в 1896 году, является одним из трех старейших китайских университетов и неизменно входит в пятерку лучших в стране.