В отечественном туризме большие перемены. Путешествия по России значительно обогнали по спросу поездки заграницу, а санатории снова стали популярным туристическим направлением. В прошлом году здравницы приняли семь миллионов гостей, такого наплыва отдыхающих не было со времен Советского Союза. В этом году, судя по динамике первого квартала, выбирающих здоровый отдых будет еще больше. Места в популярных здравницах идут нарасхват. Все места на майские праздники в кубанских «Термах» — это новый спа-курорт, запущенный бизнесменом Александром Удодовым, — были выкуплены в начале года, а загрузка в апреле близка к стопроцентной. Схожая ситуация в популярных санаториях Кавказских Минеральных вод, Краснодарского края, Крыма, алтайской Белокурихи и даже Подмосковья.

Силы природы помогают людям, — уверен генеральный директор «Терм» Андрей Астахов

САНКУР НА ПОДЬЕМЕ

По итогам прошлого года к санаторному турпотоку прибавилось еще 400 000 человек, и он подрос на шесть процентных пунктов. Это в среднем, спрос на наиболее популярные локации увеличился значительно больше. На курорте Александра Удодова, например, гостей стало больше в полтора раза, в «Санатории Лаба» (г. Лабинск) на 17%, в санаториях Кавминвод на 14%. В общей сложности за год гости забронировали в здравницах 67 млн ночей (данные портала Санатории-России.рф), это значит, что в средняя продолжительность поездки составляет 9-10 ночей. Маловато по традиционным лечебным и оздоровительным стандартам, но таковы реалии нашего быстротекущего времени. Доля санкура в общероссийском внутреннем туризме составляет чуть более 10%, она постепенно увеличивается, хотя даже сейчас по мировым меркам это много. Главной здравницей остается Краснодарский край – 1 млн 282 тысячи гостей и 13 млн 792 тысячи забронированных ночей. Это примерно пятая часть общероссийского санкурпотока. На протяжении десятилетий, еще с советских времен, Кубань — самое популярное туристическое направление и самый любимый санаторий. Все знают почему. Ласковый южный климат, черноморские пляжи, высокие горы, самая мощная в стране инфраструктура оздоровления на любой вкус и кошелек. В крае действуют более 200 здравниц с 50-тысячным номерным фондом. Самая молодая локация – «Термы» Александра Удодова в Белореченском районе – была открыта осенью 2019 года и использует для процедур воды геотермального источника. Сейчас в работе еще три крупных проекта на общую сумму около 50 млрд рублей, которые добавят еще 2 000 номеров. В реконструкцию старейшего в Сочи санатория «Волна», одного из символов города, инвестируют более 14 млрд рублей, она закончится в следующем году.

Спа-курорт Александра Удодова — одна из новинок оздоровительного туризма

В тройку лидеров по оздоровительному туризму, кроме Краснодарского края, входят еще два южных региона – Ставропольский край на второй строчке и Республика Крым на третьей. На Ставрополье расположен наиболее крупный санаторно-курортный кластер. Это Кавказские Минеральные воды, обустройство которых началось в начале 19-го века по указу императора Александра I. Сейчас он занимает больше половины территории Ставропольского края и включает, в том числе, города Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Лермонтов. В прошлом году в здравницах региона отдохнули 826,5 тысяч гостей, которые забронировали 8 178 млн ночей. Это почти 12% общероссийского санкурпотока. Крымские санатории приняли в 2023 году 503 тысячи гостей, которые забронировали более 5 млн ночей – 7% от санаторно-курортного сегмента в целом. В этом году спрос на здравницы продолжает расти. По итогам первого квартала лидерами роста стали крымские санатории, популярность которых выросла на 32%. Спрос на кубанские здравницы подрос на 10% (данные портала Санатории-России.рф). Загрузка спа-курорта Александра Удодова в этом году увеличилась еще на 12%.

Здесь необходимо уточнить – в популярности прибавляют, порой значительно, современные комфортабельные локации не ниже уровня хорошей тройки в отельной классификации. Они на рынке в дефиците и составляют едва ли его пятую часть. За постсоветское время было построено не более полусотни здравниц, в ближайшую пятилетку ожидается запуск еще трех десятков. Этого мало, конечно. По оценке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, не менее 70% санаториев нуждаются в реконструкции. Санкуру нужны серьезные инвестиции и растущий спрос тут очень кстати. Успех проекта бизнесмена Александра Удодова в этом контексте неслучаен. Спа-курорт строился с расчетом на пять тысяч гостей ежегодно. С началом постковидного туристического бума и тренда на здоровый отдых гостей стало сильно прибывать и по итогам прошлого года в «Термах» отдохнули почти 20 тысяч человек.

ЗДОРОВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В России сейчас работают более 1750 санаториев, они есть в каждом регионе и предлагают множество хороших и разных оздоровительных и лечебных программ. В этом многообразии с непривычки можно растеряться, но персональная рекомендация доктора вам поможет. Кроме того, в санаторно-курортном сегменте есть свой проверенный ориентир. Это бальнеолечение или спа-процедуры, когда терапевтический эффект достигается с помощью природных источников минеральной и термальной воды, и лечебных грязей. Бальнеолечение используется в нашей стране на протяжении трех столетий, а первый курорт был построен по указу Петра Первого в Карелии. Лечебные поездки на воды, как мы помним из русской классической литературы, были популярны у элиты в 19 столетии, в советскую эпоху они стали доступны широким слоям населения. Самый свежий бальнеолечебный проект – здравница Александра Удодова, где для процедур используется уникальная по минерализации вода геотермального источника, которая поднимается на поверхность с глубины в несколько километров. В современной России действуют более трехсот бальнеокурортов, это примерно пятая часть всего санаторно-курортного хозяйства. Более 50% из них и 60% номерного фонда приходится на уже знакомую нам южную санкуровскую тройку – Ставропольский и Краснодарский края плюс Крым.

Для процедур на курорте используется вода уникального геотермального источника

Если взглянуть на дело через призму веков и в масштабах цивилизации, мы увидим, что бальнеолечение используются людьми на протяжении тысячелетий везде, где есть источники целебных вод. Оно было популярным всегда, а в нашем постковидном мире к этой популярности добавилась приставка мега-. Почему? Почитайте отзывы гостей спа-курорта Александра Удодова и других популярных бальнеоздравниц, там много простых, а иногда и удивительных, ответов на этот вопрос. Бальнеолечение эффективно и во многих случаях даже приятно. При условии, конечно, что данные конкретные воды и процедуры вам подходят и поэтому крайне важна консультация врача. Один из инвесторов-основателей «Терм», а сейчас их генеральный директор, Андрей Астахов из-за серьезных проблем с позвоночником мог стать инвалидом. Помог геотермальный источник в Белореченском районе Краснодарского края, где тогда не было никакой инфраструктуры и люди приезжали «дикарями». Астахов рассказывает, что боли от грыжи межпозвоночных дисков и спондилодисцита ушли после первого месячного курса, а повторные курсы привели к полной ремиссии, что было подтверждено медицинскими обследованиями. Так личная история болезни и выздоровления стала причиной появления новой здравницы.

Наша страна богата полезными источниками минеральных и термальных вод, месторождениями целебных грязей, они есть во многих регионах. Их больше, чем в той же Европе. Три столетия назад по инициативе Петра Великого началось строительство отечественной системы оздоровления нации. За прошедшее время благодаря труду многих поколений мы ушли далеко вперед. Недавно Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) включила нашу страну в мировой топ-5 по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма. Это заслуженно, но пришло время двигаться дальше.