GSMA M360 Eurasia в Баку — на повестке ИИ, сети нового поколения и мобильные технологии 

Технологии
17 мая 2024

Согласно недавно опубликованному отчету GSMA «Мобильная экономика Евразии» (Mobile Economy Eurasia Report), выпущенному в преддверии Международной конференции GSMA M360 Eurasia, к 2030 году на 5G будет приходиться более 40% мобильных соединений в Евразии.

Мероприятие, организованное при поддержке генерального спонсора  Azercell, собрало мировых лидеров индустрии мобильной связи и представителей регуляторных органов. На конференции  GSMA   Foundry  в сотрудничестве с партнерами —  IBM , Европейским космическим агентством и  Barcelona   supercomputer   centre  — представили демонстрационный стенд, где было представлено, как отраслевое сотрудничество стимулирует революционные инновации благодаря таким инициативам, как  GSMA & IBM AI Challenge ,  GSMA Foundry & ESA Mobility Makerspace Challenge  и  Open Gateway Challenge .  

Директор по нормативно-правовому регулированию  GSMA  Джон Джусти ( John   Giusti ) говорит: « M 360  Eurasia  предоставил бизнес-лидерам и представителям регуляторных органов площадку для обсуждения вопросов, которые помогут странам Евразии достичь своих целей в  области связи, будь то подготовка к внедрению 5G или изучение возможностей использования искусственного интеллекта на благо бизнеса и жителей региона».

В отчете «Мобильная экономика 2024 — Евразия» отмечается, что 5 G  играет важную роль в процессах трансформации региона. Поскольку правительства стран региона уделяют все больше внимания интеграции 5 G  в национальные планы развития, мобильные операторы инвестируют в 5 G  для удовлетворения растущего спроса на расширенные возможности связи.

К 2030 году 5 G  добавит почти 23 млрд долларов в экономику Евразии, а уровень распространения 5 G  вырастет с менее чем 1% в 2023 году до 41% к 2030 году. В 2023 году индустрия мобильной связи принесла экономике Евразии дополнительно 200 млрд долларов, что эквивалентно 7,9% ВВП, и поддержала 770.000 рабочих мест, что иллюстрирует важность мобильной связи для цифровой экономики. Тем не менее, между странами Евразии существует значительный разрыв по уровню использования мобильной связи, который наиболее велик в Туркменистане (51%) и Таджикистане (48%) по сравнению со средним мировым показателем в 37%.     Операторы связи поддерживают инициативу  GSMA Open Gateway  и внедряют искусственный интеллект для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации сетей.

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