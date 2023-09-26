SHEIN представила коллекции осень-зима 2023 в прямом эфире показа мод SHEIN Live: Front Row

Мир
26 сентября 2023

Компания SHEIN представила ­на суд публики модели из девяти новых коллекций сезона осень-зима в ходе специального выпуска «живого» показа мод и шоппинг-шоу SHEIN Live: Front Row. Прямую трансляцию, которая длилась три часа, провела известная актриса и инфлюенсер Тила Данн(Teala Dunn) и ведущий SHEIN Рене Ариэль(ReneeAriel); в шоу также приняли участие приглашенный гость — звездный стилист Э.Дж. Кинг (EJ King).

SHEIN Live: Front Row представила одежду из девяти новых коллекций , а именно : Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, «It» Girl, Boho Glam, Fits For All и SHEIN X.

«Проект SHEIN ставил своей целью сделать моду доступной для всех, и с помощью SHEIN Live: Front Row мы рады предоставить всем любителям моды возможность приобщиться к ней с престижного места в первом ряду, — сказал Джордж Чиао (George Chiao), президент SHEIN U.S. — Благодаря этому виртуальному шоу мы сможем продемонстрировать широкий ассортимент нашей одежды сезона осень-зима любителям моды, которые смогут купить эти новинки прямо с подиума.»

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Как быть, когда ситуация кажется безвыходной

Политика

Александр Асафов: «Отмена России» — мэйнстримовая тема для политической повестки Запада

Мир

Eminence открыла новый полностью отвечающий GMP завод по производству сред для клеточных культур

Общество

HUAWEI eKit объединил усилия с дистрибьюторами для освоения рынка SME