Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в XII Международном Евразийском форуме «Такси»

Шинный комплекс KAMA TYRES впервые принял участие в XII Международном Евразийском форуме «Такси». На мероприятии компания представила продукцию бренда Viatti для комплектации легковых автомобилей, а также легкогрузовую KAMA TRACE, которая в 2023 году вошла в список «100 лучших товаров России».

Главной темой события стал переход от адаптации отрасли в условиях современных экономических вызовов к стабильному росту и развитию. В программу форума вошло 13 деловых мероприятий, в том числе и выставка новинок автопрома, передовых решений в сфере IT, оборудования, топлива, финансового сектора, городской транспортной инфраструктуры.

За время работы отраслевой площадки экспозицию нижнекамского шинного производства посетили несколько сотен человек, проведены переговоры с крупными автопарками и таксопарками г. Москвы и Московской области.

«Участники рынка заинтересованы в надежных и качественных шинах, эксплуатационный потенциал и качество которых позволяют обеспечивать бесперебойный цикл перевозок. А широкий ассортимент продукции, выпускаемый на нашем производстве, подходит для комплектации большинства автомобилей, представленных в автопарках, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Также приглашаем наших партнеров и участников автомобильного рынка посетить Татарстанский нефтегазохимический форум TatOilExpo-2024 с 26 по 28 августа, на котором мы также представим нашу продукцию».

Международный Евразийский форум «Такси» – более 10 лет единственная площадка для всех действующих и потенциальных участников отрасли. XII МЕФТ объединит представителей власти, руководителей бизнеса и ведущих экспертов индустрии такси и смежных отраслей со всего Евразийского пространства. В этом году в мероприятии приняло участие 1500 глав таксопарков и агрегаторов, представителей органов власти, автоконцернов, производителей цифровых, финансовых и страховых решений, российских и зарубежных экспертов.