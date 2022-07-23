Школьники из Москвы отправились в арктическую экспедицию

Общество
23 июля 2022

Участниками экспедиции «Ледокол открытий» стали 70 учащихся старших классов со всей России. Среди них – четверо москвичей, победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Маршрут атомного ледокола «50 лет Победы» начинается в Мурманском порту и пролегает к Северному полюсу. Здесь ребятам будет предоставлена возможность всего за полминуты совершить полное кругосветное путешествие, установить флаги своих регионов.

Юные участники экспедиции смогут любоваться удивительной природой Арктики, ознакомятся с функционалом и устройством атомного ледокола, побывают на Земле Франца-Иосифа.

Организатор экспедиции, госкорпорация «Росатом», видит основной её целью, в первую очередь, образовательную миссию. Программа состоит из трёх треков: «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Ребят ознакомят с передовыми атомными технологиями, они узнают о многообразии профессий в этой сфере, поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах.

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