Школьники из Москвы отправились в арктическую экспедицию

Участниками экспедиции «Ледокол открытий» стали 70 учащихся старших классов со всей России. Среди них – четверо москвичей, победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Маршрут атомного ледокола «50 лет Победы» начинается в Мурманском порту и пролегает к Северному полюсу. Здесь ребятам будет предоставлена возможность всего за полминуты совершить полное кругосветное путешествие, установить флаги своих регионов.

Юные участники экспедиции смогут любоваться удивительной природой Арктики, ознакомятся с функционалом и устройством атомного ледокола, побывают на Земле Франца-Иосифа.

Организатор экспедиции, госкорпорация «Росатом», видит основной её целью, в первую очередь, образовательную миссию. Программа состоит из трёх треков: «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Ребят ознакомят с передовыми атомными технологиями, они узнают о многообразии профессий в этой сфере, поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах.