«Шляпы уместны везде»: рекомендации, как выбрать и носить головные уборы от модистки-дизайнера Дарьи Токаревой

Носить головные уборы решаются далеко не все женщины. Кто-то не умеет подобрать шляпу под гардероб, другие опасаются повышенного внимания к своей особе. Как преодолеть стереотипы и создать неповторимый образ, рассказывает модистка-дизайнер, основатель премиум-бренда головных уборов «Фетишъ» Дарья Токарева.

Почему многие с осторожностью относятся к шляпам?

Когда надеваете головной убор, жизнь вокруг меняется. Вы становитесь заметнее, привлекаете к себе внимание окружающих. Яркий образ не может оставаться незамеченным. Если вы решили пройтись по улице в шляпе или отправиться в ней на вечеринку, будьте готовы, что к вам будут прикованы любопытные взгляды.

В этом и заключается главная причина, почему некоторые люди редко надевают головные уборы или вовсе от них отказываются. Психологически не все готовы к повышенному вниманию и стараются его избегать.

Кроме того, шляпу нужно уметь выбрать и носить так, чтобы она гармонировала с вашим внешним видом. Иногда девушки с удовольствием приобретают аксессуар, но оставляют его дома, опасаясь, что будут выглядеть нелепо. Неправильно подобранный головной убор может как украсить, так и испортить лицо или образ в целом.

Но эти факторы легко устранимы, если знать, на что обратить внимание при покупке шляпы, и как ее носить.

Критерии выбора

Приобретать головной убор нужно с учетом типа лица. Например, для овального уместен любой аксессуар, будь то федора или клош. Девушкам с треугольным, зауженным к подбородку лицом подойдут хомбург или канотье. С круглым или квадратным хорошо комбинируются ковбойские шляпы.

Также следует акцентировать внимание на размере. В качественном головном уборе он соответствует до 1 мм. Такая шляпа не спадает, комфортна в носке.

«Еще один важный критерий — материалы, из которых изготовлен аксессуар. Шляпы из натурального фетра, кроличьего или бобрового пуха служат долго и приятны к телу. Не стоит обходить вниманием и швы, подкладку, фурнитуру», — утверждает модистка-дизайнер Дарья Токарева.

Где уместно носить шляпы?

Головные уборы подходят для любого случая. Они уместны в офисном луке под обувь на каблуке, в комбинации с верхней одеждой, тренчем. С их помощью можно создать силуэтный образ в сочетании с платьем и отправиться на свидание. Для повседневной носки выбирайте панамы, кепки, федоры.

Надев шляпу, можно подчеркнуть свой статус. Это актуально при посещении вечеринок, значимых мероприятий, скачек.

Как научиться носить шляпы?

«Единого для всех рецепта нет. Нужно тренировать насмотренность и вырабатывать свой стиль. Тогда можно будет легко подобрать головные уборы под свой гардероб», — уверена основатель премиум-бренда головных уборов «Фетишъ» Дарья Токарева.

Чтобы научиться носить шляпы, рекомендуется чаще смотреть глянцевые журналы, рубрики на тему моды, подписываться на тематические паблики. Чем больше вы будете отмечать для себя удачные образы, тем быстрее получится найти свой стиль. Когда будете уверены, что ваш внешний вид неотразим, пройдет и страх, связанный с ношением головных уборов.

Шляпа — удачное дополнение любому образу. Но важно быть психологически готовым к повышенному вниманию окружающих и ответственно подойти к выбору аксессуара. Качественная вещь прослужит долго и наверняка внесет изменения в вашу жизнь.