«СИБУР Диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий

Цифровой кластер «СИБУР Диджитал», специализирующийся на решении нестандартных задач по цифровизации нефтехимического производства, планирует создать цифровую систему управления R&D-процессами для исследовательских центров СИБУРа. Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть»), занимающейся разработкой ПО для нефтегазовой отрасли. Стороны рассчитывают, что их сотрудничество в перспективе приведет не только к акселерации и улучшению процессов в исследовательской деятельности СИБУРа, но и к появлению нового на рынке цифрового продукта для R&D-лабораторий.

Пилотирование цифрового решения планируется начать с центра прикладного НИОКР «СИБУР Полилаб». В настоящее время это один из лучших и самых оснащенных в стране центров для разработки и тестирования полимерной продукции. «Полилаб» также занимается разработкой продуктов с использованием вторичного сырья, обучением в области переработки и изучения свойств полимерных материалов. В перспективе система будет масштабирована на другие исследовательские центры холдинга СИБУР: «НИОСТ», «Центр Эластомеры ВСК», «ОПЦ КЗСК», «НИЦ Сибур-Химпром», «НТЦ Нижнекамскнефтехим» и «ЦЛО Казаньоргсинтез.

Основой для информационной системы R&D-центров должна стать платформа для работы с промышленными данными ZIIoT O&G и решение Zyfra Quality Lab для управления лабораторной информацией от «Цифровой индустриальной платформы». В рамках проекта эти продукты планируют дополнить необходимым функционалом и настроить под специфику каждой лаборатории. В частности, ожидается расширение функционала классической системы LIMS по обработке и управлению лабораторными данными и дополнение его функциями, необходимыми для разработки новых продуктов.

В составе системы предполагается разработка приложений для планирования проектов НИОКР, отслеживания загруженности сотрудников, обслуживания научного оборудования, менеджмента качества и других. Функционал проектной деятельности не предусматривается стандартными версиями лабораторных информационных систем.

В перспективе с помощью системы возможно будет подбирать рецептуры и осуществлять синтез нового продукта. Еще одним новшеством лабораторной системы для R&D-центров должен стать единый центр аттестации сырья и материалов.

Оптимальный сценарий развития продукта – это создание нового для российского рынка ПО решения, покрывающего все процессы исследовательских лабораторий, превосходящее зарубежные аналоги по функционалу и гибкости.

«R&D-центры СИБУРа — это не только исследовательские лаборатории, но и постоянно развивающиеся центры кросс-индустриального и научного партнерства. Мы ожидаем, что наш цифровой проект поможет качественно улучшить процессы в масштабе всей сети исследовательских центров и обеспечит поддержку для их развития. Для его реализации мы выбрали наиболее продвинутые на российском рынке цифровые продукты. Разработки «Цифры» и ЦИПа отличаются высоким уровнем готовности нужного нам R&D-функционала. Кроме того, выбранный нами платформенный подход к реализации системы в комбинации с микросервисной архитектурой продуктов позволит гибко масштабировать решение и относительно быстро, самостоятельно или в партнерстве с разработчиками, создавать новый функционал под растущие потребности центров», — отметила Алиса Мельникова, генеральный директор «СИБУР Диджитал».

«Каждая исследовательская площадка СИБУРа обладает своими особенностями. Это открывает большие возможности для расширения и совершенствования функционала наших решений. При этом мы планируем придерживаться продуктового подхода в проекте и в результате на основе наших коробочных разработок создать принципиально новое решение, которое поможет СИБУРу и другим нефтехимическим предприятиям искать более экологичные и эффективные методы производства полимеров, а также поддержит импортозамещение», — прокомментировал Александр Смоленский, генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы».

«Разработка и внедрение систем подобного класса само по себе заметное событие, в нашем же случае это не просто стандартное решение, а продукт с заметно расширенной функциональностью для НИОКР. С помощью новой системы рассчитываем выйти на новый уровень эффективности процессов и взаимопонимания между центрами НИОКР, ведь главная цель проекта – максимальная скорость разработки и вывода продуктов на рынок, что повлияет на всю индустрию», — Артур Асланян, главный эксперт «СИБУР Полилаб».

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» — разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.