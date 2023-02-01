Система FormXtra.AI 8.4 демонстрирует улучшения в автоматизации извлечения сложных данных

Компания Parascript, специализирующаяся на разработке программного обеспечения с более чем 25-летним опытом извлечения данных, выпустила новую версию своего решения Intelligent Document Processing (IDP), FormXtra.AI 8.4. В этой новой версии добавлена многоязычная поддержка для распознавания рукописного текста, независимо от его содержания: на французском, немецком, испанском и португальском языках; поддержка таблиц способствует более эффективному распознаванию и извлечению данных из сложных таблиц; также были продемонстрированы: улучшение в полностраничном интеллектуальном распознавании символов (ICR), поля, которые основаны на алгоритмах обработки естественного языка (NLP) и динамические подписи для неструктурированных документов.

«Версия 8.4 — огромное продвижение для FormXtra.AI. Наша R&D команда внесла множество усовершенствований для повышения точности и эффективности при автоматизации извлечения данных из документов, обычно представляющих сложность для автоматизации. Мы с радостью наблюдаем за ростом точности в документах, сочетающих рукописный текст с машинной печатью наряду со сложными таблицами». — Дон Вуд (Down Wood), вице-президент по продажам.

FormXtra.AI — ведущее программное обеспечение IDP, разработанное Parascript на базе оригинального программного обеспечения FormXtra за счет использования новейших инновационных тенденций и подходов, существующих в области глубокого обучения и обработки естественного языка. FormXtra.AI обладает высокой универсальностью, что позволяет программному обеспечению классифицировать и извлекать данные из любого типа документов, независимо от формата, стиля текста и сложности.

FormXtra.AI 8.4 независимо от контекста обеспечивает считывание любого типа рукописного текста для более широкого круга языков, основанных на латыни и кириллице. Vocabulary-free извлечение данных доступно для документов, написанных на английском, французском, немецком, русском, испанском и португальском языках.

Автоматизация полностраничного извлечения рукописных и печатных данных точная, и сопряжена с трудностями, но теперь эта сложная задача автоматизации становится более доступной, чем когда-либо ранее. В FormXtra.В AI 8.4 команда разработчиков Parascript усовершенствовала свою запатентованную технологию ICR для повышения производительности при распознавании и извлечении полностраничных данных. Эта полностраничная функция извлечения дополняется искусственным интеллектом для повышения точности с течением времени.

Это инновационное решение позволяет FormXtra.В AI 8.4 полностью автоматизировано извлечение данных из сложных таблиц, включая таблицы с нерегулярной структурой, и таблицы, находящиеся внутри таблиц. Он готов к использованию в любом типе документов (структурированных, полуструктурированных и неструктурированных), а широкие возможности по реализации делают функцию универсальной для использования во многих системах и отраслях.

FormXtra.AI 8.4 включает в себя расширенные возможности при поиске и извлечении параграфов текста в документах по значению, аналогичному значению параграфов, используемых для обучения. Эта возможность реализует запатентованный подход к технологии NLP, которая может обучаться эффективнее при ограниченном количестве попыток (3-50). Поосредством NLP технологии, программное обеспечение может эффективнее решать такие сложные задачи, как извлечение ключевых договорных условий из юридического документа, извлечение юридических названий из неструктурированных документов, поиск пунктов, относящихся к правовому описанию имущества в контрактах, представлять анализ мнений и многое другое.