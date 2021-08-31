Системообразующим элементом профессиональной подготовки людей с ОВЗ в России стало движение «Абилимпикс»

Нужно лишь сломать стену непонимания, которая стоит между людьми с ограниченными возможностями здоровья и обществом, и помочь им адаптироваться к полноценной профессиональной деятельности. Как показывает практика Свердловской области, это сделать по силам каждому из нас.

На онлайн-площадке, организованной 26 августа Экспертным клубом «Урал-Евразия», Свердловской региональной общественной организацией «Здоровые люди» и Центром аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Нур-Султан, Казахстан), преподаватели и общественные деятели из Казахстана получили возможность узнать об опыте ведущих российских организаций в сфере профессиональной адаптации детей с ОВЗ.

Основным системообразующим элементом профессиональной подготовки людей с ОВЗ в России является их участие в чемпионатах «Абилимпикс» («Олимпиада возможностей»).

— По статистике, во всем мире количество людей с ограниченными возможности здоровья неуклонно растет, возможно, мы просто начинаем чаще замечать таких людей, – рассказала участникам один из организаторов встречи, руководитель тренировочной площадки компетенций «Интернет вещей» Оксана Манасихина из Екатеринбурга. — В любом случае, эту проблему нужно как-то решать – люди с ОВЗ должны стать полноценными членами социума. Международное некоммерческое движение «Абилимпикс» зародилось в 1971 году в Японии, и сегодня в России ежегодно проводятся чемпионаты на национальном и региональном уровнях. Мне очень приятно поделиться новостью о том, что Региональный центр развития движения «Абилимпикс» по Свердловской области в этом году признан лучшим в нашей стране, и я с удовольствием передаю слово его руководителю Светлане Чешко.

Светлана Чешко подробно рассказала о нормативно-правовой базе по организации чемпионатов в России и о структуре Движения как на федеральном, так и региональном уровнях.

— Главная цель соревнований «Абилимпикс» – не чемпионат сам по себе, а подготовка человека к полноценной профессиональной деятельности. Именно поэтому принято решение создать в рамках региональных центров молодежные советы, в которых молодые участники Движения смогут продолжать общение за пределами соревнований. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых направлений, например, проведение корпоративных чемпионатов или организация сопровождаемой трудовой деятельности для инвалидов с тяжелыми нарушениями. Постоянно растет количество компетенций, так, с 2016 года их количество возросло с 8 до 45. Мы нацелены на развитие партнерских отношений и проведение чемпионатов между государствами, поэтому будем очень рады выстраиванию связей с казахстанскими коллегами, – высказала надежду на сотрудничество С. Чешко.

Об опыте обучения «промышленной робототехнике» школьников с физическими и умственными ограничениями здоровья рассказал главный региональный эксперт компетенции Евгений Шамаев из Екатеринбурга:

— Когда мы разрабатывали учебную программу этой компетенции, нам говорили, что ничего из этого не выйдет, однако опыт показал другое. Начав с простого лего-конструирования, ребята совершили резкий рост к программированию, что стало неожиданным для нас самих как преподавателей. Аналогичный опыт мы получили и в работе с детьми с умственной отсталостью: несмотря на неверие в результат со стороны психологов, дети показали результат выше, чем мы ожидали, когда создавали программу. Нужно верить в свои силы и силы ребят, а также обращать внимание на то, что интереснее делать самим ребятам. «Абилимпикс» – это профессиональные пробы, но подготовка должна вестись постоянно, ведь мы готовим детей не просто к чемпионату, а к самостоятельной жизни, – рассказал Е. Шамаев.

Не менее удивительные результаты подготовки студентов с ОВЗ представила эксперт «WorldSkills», мастер производственного обучения в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса и переводчица русского жестового языка Елена Литвинова. Она рассказала, что в техникуме по специальной программе обучены 130 специалистов, и все из них трудоустроены.

— Нашим социальным партнером выступает «Уралвагонзавод», который трудоустраивает выпускников техникума с ОВЗ. По понятным причинам, такое взаимодействие удалось выстроить не сразу, стену недоверия во многом удалось сломать благодаря «Абилимпиксу». Я пригласила на сегодняшнюю встречу нашего выпускника, Дениса Грехова, он глухой, однако при этом стал не только победителем «Абилимпикс», но и призером чемпионата «WorldSkills Russia», в котором физические ограничения, как вы знаете, не учитываются. После этих убедительных результатов с трудоустройством наших выпускников стало намного проще. Сегодня Денис на грантовые средства открыл в Нижнем Тагиле коворкинг-центр «Тихое место», где собираются слабослышащие и здоровые люди для нормального общения, – поделилась свердловский преподаватель.

Елена Литвинова также рассказала о действующей в техникуме программе обучения студентов с ОВЗ, куда входят не только теоретические и практические блоки, большое внимание уделено физической и психологической подготовке особенных студентов. Мастером производственного обучения подготовлены пособия по обучению токарному делу слабослышащих людей, а также словарь специальных терминов русского жестового языка.

Выступившие на встрече свердловские специалисты открыты к сотрудничеству и готовы поделиться наработанным опытом с казахстанскими коллегами и партнерами из других стран.

Организаторы проектной сессии некоммерческих, неправительственных организаций России и Казахстана, посвященной вопросам профессиональной адаптации детей с ограниченными возможностями, выражают благодарность Центру инноваций в образовании «Коперник» за предоставленную техническую поддержку мероприятия.