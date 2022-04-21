Систему коммерческих дисплеев представила Hisense для стадиона ФК «Пари Сен-Жермен»

Недавно компания Hisense представила свое новое решение — систему светодиодных дисплеев для Парк де Пренс, стадиона французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Центральный светодиодный дисплей, оснащенный новейшей технологией, обеспечит болельщикам максимальное погружение в атмосферу игры. Директор по развитию партнерских отношений ФК «Пари Сен-Жермен» Марк Армстронг (Marc Armstrong) заявил: «Мы рады приветствовать компанию Hisense и ее систему коммерческих дисплеев в Парк де Пренс. Это отличная возможность продемонстрировать надежные партнерские отношения, сложившиеся между нашим клубом и столь уважаемым международным брендом, как Hisense, а также отблагодарить наших болельщиков, подарив им незабываемые впечатления».

Общая площадь светодиодного экрана составляет 450 квадратных метров с шагом пикселя 10 мм. Высота конструкций на стадионе обеспечивает дисплею с разрешением 45 миллионов пикселей прекрасную видимость. Компания Hisense также предоставила две видеостены, сделав видеоряд доступным для просмотра максимальным количеством болельщиков. Моррис Луо (Morris Luo), руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Hisense, отметил: «Эти светодиодные дисплеи могут передавать видеоматериалы и информацию в режиме реального времени для всей аудитории, что способно значительно улучшить впечатления от игры».

Помимо этого, Hisense также предоставила ряд светодиодных экранов, видеостен и рекламных дисплеев для недавно открывшегося флагманского магазина «Пари Сен-Жермен» на Елисейских полях в Париже. Шон Ким (Shawn Kim), управляющий директор Hisense по работе с корпоративными клиентами в Европе, заявил: «Для меня большая честь быть одним из ключевых партнеров по производству дисплеев для «Пари Сен-Жермен». Сотрудничество между Hisense и «Пари Сен-Жермен» отражает общие устремления наших брендов — стремление к соответствию высочайшим стандартам и качественным результатам».

Превосходное качество изображения и невероятное разнообразие форм — компания Hisense первой представила систему коммерческих дисплеев нового поколения

Начиная с 2019 года Hisense стремится к решению труднейших задач для своих клиентов и развитию технологий. На сегодняшний день коммерческие дисплеи Hisense отличаются четырьмя уникальными техническими достижениями: встроенная камера для защиты данных, матрица из шести шумоподавляющих микрофонов; усовершенствованная до 85% широкая цветовая гамма и оперативная память 4 Гб для улучшения качества изображения. Производство коммерческих дисплеев Hisense охватывает более 30 стран пяти региональных рынков Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Африки, Юго-Восточной Азии и Америки. В основном компания предоставляет услуги для телеконференций, многосторонней конференц-связи, образовательных учреждений, супермаркетов, сетей быстрого питания, автозаправочных станций, гостиниц и прочих сфер деятельности. В 2021 году объем международных заказов на коммерческие дисплеи Hisense вырос на 230% по сравнению с прошлым годом, а выручка компании за год увеличилась на 327%.

В 2022 году Hisense планирует расширение бизнеса с особым вниманием к развитию рынка коммерческих дисплеев. Компания рассчитывает на увеличение объемов продаж в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также повышение уровня узнаваемости бренда и увеличение доли рынка. Помимо этого, компания собирается диверсифицировать производство, а также рассматривать сотрудничество со спортивными организациями в качестве одного из важнейших направлений.