«Сити XXI век» адаптировала текущий бренд к современным трендам

Изменена визуальная айдентика и графический логотип, расширена цветовая палитра, нейминг «Сити-XXI век» преобразован в Сити 21 . Новое название сгенерировано по итогам анализа пользовательской активности в поисковых системах, которое показало популярность поискового запроса – «Сити 21». Автором концепции ребрендинга стало дизайн-бюро Shuka Design.

Проекты Сити 21 уже четверть века раскрывают потенциал территорий Московского региона и формируют точки отсчета городского пространства. Со стартом нового девелоперского цикла компания решила провести апгрейд своего брендбука: в текущем году девелопер завершает начатые пять лет назад проекты и в 2023 году приступает к активной фазе реализации новых. Рынок недвижимости стремительно меняется, и компания развивается вместе с ним. Руководством Сити 21 принято решение адаптировать текущий бренд к современным трендам и запросам целевой аудитории, изменениям рынка, освежить концептуальный подход в части графики, при этом сохранив преемственность относительно существующего брендбука.

Обновленный образ бренда выражает его гуманный характер. Преобладающий свежий зеленый цвет символизирует заботу, а фундаментальный и ясный фирменный стиль — поддержку и бережное отношение. В новом брендбуке архетип «Заботливый» стал ключевым и нашел свое отражение, в том числе в концепции HR-бренда компании. Данный архетип объединяет вокруг себя заложенные в продукт смыслы и отражает отношение девелопера к клиентам, партнерам, персоналу.

Новый фирменный стиль

Обновленный фирменный стиль стал более лаконичным и интуитивно понятным: из названия исчезло слово «век» и римские цифры заменены на арабские. Он выполнен в монохромном исполнении. В пластике надписи объединяются технологичность и забота: плавные и острые углы ритмично чередуются, элементы буквы и цифры соединяются друг с другом.

Знак

Структура знака практически не изменилась — он стал более строгим, при этом сохранил важные смыслы и идеи текущего. В графический знак фирменного стиля введены динамичные элементы. Они будут меняться в зависимости от контекста, в котором его нужно использовать. Таким образом компания решила расширить визуальный язык бренда.

Типографика и палитра

Чтобы подчеркнуть индивидуальность бренда, в графику добавлена новая система шрифтов. Aeroport — фирменный шрифт дизайн-системы. Из-за широких штрихов и массивных строчных букв он выглядит уверенно, держит строку и убедителен в мелких и крупных форматах.

Центральная симметрия типографических элементов упорядочивает верстку, уравновешивает графическую динамику и делает коммуникацию аккуратной. Фирменные цвета компании преобразованы в актуальную палитру, отвечающую современным тенденциям. Ключевым цветом стал эмпатично зеленый (Empathic Green).

«Наша компания имеет 25-летний успешный опыт в реализации девелоперских проектов на основе социально-градостроительной концепции «Миниполис». Решение об обновлении визуального стиля компании продиктовано вызовами времени. Современный мир стремительно меняется и требует изменений от тех, кто хочет быть на шаг впереди. Мы – компания с высокой корпоративной ответственностью. Для нас важно создавать максимально качественный продукт, который всегда будет востребован и конкурентоспособен», – прокомментировал генеральный директор Сити 21 Антон Борисенко.