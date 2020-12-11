Скандальный сюжет «Первого канала» прокомментировал главврач столичной клиники «Медицина 24/7»

Бывшая супруга отечественного предпринимателя Владимира Арцибашева (брат известного театрального режиссера Сергея Арцибашева) не отказывается от своих намерений взыскать через суд 100000000 рублей со столичной клиники «Медицина 24/7». По ее мнению, медцентр виновен в том, что бизнесмен скончался в его реанимации. Впрочем, результаты двух судебных экспертиз говорят об обратном. По итогам завершения третьей экспертизы «Медицина 24/7» намерена подать ответный иск с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации, — говорят в клинике. Такой информацией поделился портал Утро.ру.

Как напомнил главврач «Медицины 24/7» Олег Серебрянский, Владимир Арцибашев поступил на лечение по просьбе его супруги Екатерины Шакиной. Это было вызвано его предынсультным состоянием. Отсутствие уголовных дел и претензий у правоохранительных и контрольно-надзорных органов доказывает невиновность клиники. Олег Серебрянский также возмутился фактом того, что «Медицину 24/7» «подвязали» к скандальному сюжету передачи «Человек и закон». Напомним, что этот выпуск показали на Первом канале в конце ноября, его темой стали смерти «статусных» пациентов в стенах московских вип-клиник.