Скандальный сюжет «Первого канала» прокомментировал главврач столичной клиники «Медицина 24/7»

Общество
11 декабря 2020

Бывшая супруга отечественного предпринимателя Владимира Арцибашева (брат известного театрального режиссера Сергея Арцибашева) не отказывается от своих намерений взыскать через суд 100000000 рублей со столичной клиники «Медицина 24/7». По ее мнению, медцентр виновен в том, что бизнесмен скончался в его реанимации. Впрочем, результаты двух судебных экспертиз говорят об обратном. По итогам завершения третьей экспертизы «Медицина 24/7» намерена подать ответный иск с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации, — говорят в клинике. Такой информацией поделился портал Утро.ру.

Как напомнил главврач «Медицины 24/7» Олег Серебрянский, Владимир Арцибашев поступил на лечение по просьбе его супруги Екатерины Шакиной. Это было вызвано его предынсультным состоянием. Отсутствие уголовных дел и претензий у правоохранительных и контрольно-надзорных органов доказывает невиновность клиники. Олег Серебрянский также возмутился фактом того, что «Медицину 24/7» «подвязали» к скандальному сюжету передачи «Человек и закон». Напомним, что этот выпуск показали на Первом канале в конце ноября, его темой стали смерти «статусных» пациентов в стенах московских вип-клиник.

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