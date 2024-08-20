Skyworth выходит на рынок России

Технологии
20 августа 2024

Компания SKYWORTH, один из пионеров телевизионной индустрии во всем мире, выходит на российский рынок. Группа компаний Skyworth — крупный производитель «умной» бытовой техники и электроники, основанная в 1988 году, входит в топ-6 телевизионных брендов в мире и состоит из 20 высокотехнологичных компаний.

Основной бизнес Skyworth Group охватывает интеллектуальные телевизионные системы, системы и оборудование для «умного дома», смарт- электронику, интернет-услуги и «зеленую энергетику». В корпорации по всему миру работает более 30 000 сотрудников. 

Более 30 лет Skyworth придерживается стратегии «В мире технологий нужно быть инновационным, внимательным к деталям и открытым к новым возможностям». В том числе благодаря этой стратегии компания владеет 13 500 патентами, завоевала более 100 международных наград за лучший дизайн и инновации и открыла 17 производственных площадок и 11 центров исследований и разработок по всему миру.

Skyworth достигла первого места в глобальных продажах телевизионных приставок, первого места в продажах 100-дюймовых телевизоров и 1 место в продажах арт- телевизоров. Группа компаний Skyworth занимает первое место в Китае по количеству активированных пользователей смарт ТВ.  

На российский рынок компания выходит с несколькими линейками телевизоров.  

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