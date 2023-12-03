Слепоглухие друзья «Дома слепоглухих» снова отправились в путешествие

3 ноября 14 слепоглухих друзей «Дома слепоглухих» из Москвы и Тулы отправились в путешествие в село Дивеево в Нижегородской области.



Поездка имела паломнический характер, поэтому по прибытии участники заселились в гостиницу для паломников. Путешественники посетили экскурсию по монастырю, приняли участие в вечернем богослужении и почтили мощи преподобного Серафима Саровского, окунулись в святые Дивеевские источники и прошлись вдоль канавки Богородицы.

«Поездка в Дивеево, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, оказалась для меня незабываемым опытом» — рассказывает участница путешествия Диана.

«Величественная архитектура и красота природы, сливающаяся с духовной атмосферой монастыря, оставили у меня яркие впечатления. Отдельно хочется отметить монастырскую кухню. Вкуснейшие блюда, приготовленные по старинным рецептам, не только насытили, но и подарили душевное удовлетворение».

«Дом слепоглухих» регулярно организует для своих друзей с нарушением зрения и слуха паломнические поездки по святым местам. Более 500 инвалидов по слуху и зрению из разных городов приняли участие в мероприятиях и поездках, которые не состоялись бы без поддержки более 100 волонтеров.

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» ставит своей целью социализацию, всестороннюю реабилитацию людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также адресную помощь нуждающимся слепоглухим, незрячим и глухим людям.

Для этого БФ «Дом слепоглухих» реализует ряд программ: сопровождаемое проживание в центре «Дом слепоглухих» ; трудоустройство в инклюзивные творческие мастерские при центре «Дом слепоглухих» в Пучково; обучение, бытовая реабилитация и социализация в центре «Дом слепоглухих» в Пучково для дальнейшей самостоятельной и активной жизни в обществе; реабилитация инвалида по слуху и зрению по месту его проживания; программы инклюзивного туризма и досуга по всей России; создание информационного и обучающего контента для для инвалидов по слуху и зрению распространение его через специальные он-лайн каналы; адресная помощь согласно потребностям человека с инвалидностью по слуху и зрению; инклюзивный театральный проект «Видящие сердцем».

Базой проекта «Дом слепоглухих» являются два центра в Новой Москве, куда на обучение и реабилитацию приезжают люди с инвалидностью по слуху и зрению со всей России. Здесь они овладевают необходимыми жизненными и профессиональными навыками для дальнейшей самостоятельной жизни, получают психологическую поддержку и помощь в медицинском сопровождении. Срок пребывания подопечного в центре устанавливается индивидуально для каждого и заканчивается, когда достигнуты цели по карте индивидуального развития человека.

«Дом слепоглухих» существует на пожертвования людей и организаций. Часть расходов по проектам покрывают гранты Фонда президентских грантов и Гранты Мэра Москвы.