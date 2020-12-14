«Служу России»: россиянка Екатерина Бурдакова победила в международном конкурсе Генеральной прокуратуры

Генеральная прокурора Российской Федерации подвела итоги Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». В этом году победители и призеры определялись на основе результатов онлайн-голосования, что также повысило ценность и значимость победы.

О старте Конкурса-2020 анонсировала сама Генеральная прокуратура совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в г. Абу-Даби, ОАЭ. Основной целью мероприятия является привлечение широкого внимания общественности к вопросам профилактики коррупции, развитие нетерпимого отношения к ее проявлениям, воспитание в молодом поколении стремления жить в обществе, свободном от нее.

В номинации «Лучший плакат» первое место заняла работа 19-летнего студента из Индии Кхуши Арун Кумара, второе место разделили работы 14-летнего школьника из Мьянмы Эйнт Мьет Чайла и 34-летнего детского педагога-психолога Елены Арнаутовой из Сочи. Бронзу в данной номинации разделили работы 34-летнего южноафриканца Хулекани Танджеквайо и 24-летнего преподавателя Меруерт Ермекбаевой из Казахстана.

В более престижной номинации «Лучший видеоролик» победа по праву досталась представителю общероссийского общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» 26-летней Екатерине Бурдаковой из Москвы. Второе место занял видеоролик 20-летнего студента Белгородского государственного национального исследовательского университета Николая Гребенкина, а третье получила работа 21-летнего студента Бакинского государственного университета Тамерлана Джафарова.

Генеральный прокурор Игорь Краснов на сайте Конкурса поздравил победителей, отметив, что «искоренение коррупции является актуальной задачей для всех государств. Для ее решения важно понимать социально-правовой характер коррупции, требующей комплексного подхода с участием не только государственных органов, но и общественности». На сайте конкурса говорится, что его финалисты будут награждены почетными медалями, сувенирами и ценными подарками.

Мы взяли небольшое интервью у победителя конкурса Екатерины Бурдаковой. Вот что она рассказала: «В этом конкурсе я участвую уже второй раз, в прошлом году у меня было второе место, поэтому можно сказать, что свое золото я заслужила. Моя работа получила название «Коррупция и коронавирус: много общего» и видимо проведение параллели между заразной болезнью и опасным преступлением выделило работу и сделало ее победителем у участников голосования. Насколько я понимаю мой ролик скоро появится на экранах страны и всего мира как социальная реклама. Это очень приятно и почетно. В следующем году планирую также принимать участие и благодарю всех, кто проголосовал за мою работу сейчас!»

Ирина Ясакова — председатель фонда «Служу России», который представляла на конкурсе победительница, также добавила очень важное: «Я не просто руководитель фонда патриотического воспитания граждан, но и счастливая мать победительницы – Екатерины Бурдаковой. Поэтому мне вдвойне приятно сознавать, что наш ролик оказался самым лучшим. Наш Фонд проводит очень значительную работу и участвует во многих важных социальных мероприятиях, поэтому эта заслуженная награда займет свое достойное место в истории нашей организации».

Талантливых работ на конкурсе было очень много. Не все из них конечно смогли стать победителями, но каждый участник продемонстрировал свою гражданскую позицию, неравнодушие и стремление менять жизнь к лучшему.

Посмотреть ролик-победитель Екатерины Бурдаковой можно по этой ссылке: