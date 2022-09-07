Смартфон HONOR 70, получивший множество наград СМИ, был признан «лучшим на IFA» 

На проходящей в эти дни выставке потребительской электроники IFA Consumer Electronics Show представители международного технологического бренда HONOR впервые выступили на главной сцене, рассказав о своей концепции сетевого будущего (Embracing the Connected Future) и представив новейшие продукты HONOR серии N для мирового рынка.

Тонкий и стильный смартфон HONOR 70, впервые оснащенный новым датчиком изображения IMX800 от Sony, обладает превосходными характеристиками камеры в этой категории. Новый режим Solo Cut предлагает новый способ съемки видеоблогов, это именно то, что было нужно создателям видео.

В этом году смартфоны HONOR выиграли в общей сложности 35 наград международных СМИ, из которых модель HONOR 70 получила 21 премию в различных категориях. Многие специализирующиеся на технологиях ведущие СМИ признали HONOR 70 «лучшим на IFA». Согласно авторитетному международному изданию о технологиях TechRadar, HONOR 70 — «один из лучших телефонов года на базе Android». Известнейшее международное деловое издание Forbes назвало HONOR 70 «добротным универсалом».

Другие новые продукты HONOR из серии N также получили признание со стороны мировых технологических и вертикальных СМИ. Так, в обзоре HONOR MagicBook 14 издания Trusted Review говорится, что это «фантастический ноутбук с высокой производительностью и отличная альтернатива MacBook Air для тех, кто хочет продолжать использовать Windows». Примечательно, что планшет HONOR Pad 8, обладающий выдающимися характеристиками в плане аудио- и видеоразвлечений, также получил награду «Лучшее на IFA» от всемирно известного музыкального и развлекательного журнала Billboard.

Планшет HONOR 70 уже доступен на некоторых европейских рынках по начальной цене 549 евро. Также планируется запуск HONOR MagicBook 14 и HONOR Pad 8 на некоторых рынках региона; предварительные заказы уже принимаются.