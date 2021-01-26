СМИ оклеветали физика из Мурома: как издеваются над Евгением Мурышевым

В Муроме против ученого, возбуждено уголовное дело с лишением свободы до пяти лет.

Журналисты на всех возможных площадках разместили информацию о «мошеннике, который изобрел вечный двигатель». Физик был полностью оправдан судом, однако травля продолжается.

В прошлом году первым о судебных разбирательствах с участием невиновного ученого сообщил«Московский комсомолец». В начале 2000-хвласти Мурома выдвинули просьбу по модернизации котельной.Евгений Мурышев отметил, что может внедрить в устройство личную технологию нагревательной системы, одним из элемента которой является квантовый структурный преобразователь.

Вскоре по результатам исследований была выявлена эффективность и выгода устройства. Так нагревательное устройство получило регистрацию в Роспатенте.

14 лет назад муниципальное унитарное предприятие подписали с ученым официальный договор. В котельной установили нагревательное устройство с условием регулярных отчислений изобретателю при выявлении экономии топлива.За пару месяцев траты по модификации системы окупились, а первая экономия и прибыль появились в отопительный сезон.

Мурышева считали создателем «вечного двигателя», который «ограбил» бюджет своего региона. Однако это нелогично, поскольку по договору с МУП деньги могут поступать ученому только при выявлении эффекта.

10 лет назад в котельной сменился директор, а предприятие должно было ученому более 12 млн рублей. Новый руководитель, Алексей, предложил Евгению обратиться в суд. Однако во время суда Алексей Загладин и другие ответчики отказались от выплат, сославшись на отсутствие экономии топлива с использованием изобретения ученого.

Отметим, что в 2007 году Загладин входил в экспертное сообщество и лично подтвердил положительный эффект работы КСП. Спустя пять лет именно он настоял на том, чтобы признать устройство неработоспособным.

Предприятие было эффективным и часто награждалось почетными наградами. Однако убытки начались после того, как нагреватель незаконно разобрали, чтобы прекратить работу. И в это же время выдвинули обвинения против ученогов мошенничестве.

В конце ноября Муромский городской суд оправдал ученого спустя полтора года следствия. 73-летний физик в праве потребовать реабилитацию и возмещение средств.