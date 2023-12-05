СМИ сообщили о модернизации порта свободной торговли Хайнань

С 27 ноября по 1 декабря группа в составе более 60 репортеров, специалистов по международным связям и персоналий социальных сетей получили возможность стать свидетелями развития порта свободной торговли Хайнань в непосредственной близости, посетив ключевые индустриальные парки и живописную местность южной китайской провинции Хайнань.

Один из ключевых индустриальных парков порта свободной торговли, экспериментальная зона инноваций в области международного образования Лиань в г. Линшуй является резиденцией для 10 национальных и 12 совместных университетов международного сотрудничества. Лиань создана по модели «широкого обмена + малых колледжей», где все студенты пользуются общественными помещениями, при этом каждый университет имеет выделенные учебные корпуса, приспособленные под конкретные дисциплины и учебный процесс.

«Это очень открытая модель. Она подразумевает не только наилучшее использование пространства, но и преодоление барьеров между школами, позволяет интегрировать сюда лучшие образовательные концепции Китая и других стран», — поясняет британский блогер Тоби Саймондс.

В выставочном зале медицинской продукции экспериментальной зоны международного медицинского туризма Боао Лечен пакистанец Муджахид Мухит был поражен всеми чудесами техники, которые попались ему на глаза.

В настоящее время Мухит является соруководителем компании медицинского оборудования в Пакистане. Он узнал о том, что пилотная зона Лечен является единственной «специализированной медицинской зоной» Китая и пользуется преимуществами политики преференций в экспериментальном медицинском лечении и международных медицинских обменах. Здесь он увидел потенциальные коммерческие возможности для своей фирмы, восторженно воскликнув, что он «он будет вести свой бизнес здесь».

«Интернет-знаменитость» Садджад Альказзаз, иностранный студент из Ирака, проявил большой интерес к рекультивации сельскохозяйственных земель Хайнаня. В деревне Бохоу района Санья, Садджад был глубоко впечатлен постепенным переходом деревни от нищеты к процветанию. Эта некогда убогая деревня начала сдавать землю в аренду предприятиям чуть более десяти лет назад. Местные жители повысили плодородие почвы, посадили розы и превратили деревню в украшенное розами живописное место, популярное среди туристов. Деревня взяла покинутые дома, переделала их в гостевые домики, и теперь здесь процветает их сдача в аренду на условиях пансиона.

Этот год — пятый с момента открытия порта свободной торговли Хайнань. Хайнань является важнейшим шлюзом раскрытия Китая навстречу новой эпохе и основным местом реализации политики модернизации Китая.