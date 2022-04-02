Социальная деятельность ФПК «Гарант-Инвест» во время кризиса

Даже в такое непростое время ФПК «Гарант-Инвест» активно участвует в социально значимых мероприятиях, поддерживая их и оказывая организационную и финансовую поддержку. В течении всех 28,5 лет мы не приостановили свою социально ответственную деятельность и продолжили программы меценатства даже во время острой фазы кризиса.

На протяжении нескольких лет ФПК «Гарант- Инвест» принимает активное участие в реализации проектов по поддержке системы здравоохранения в связи с тяжёлой ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В 2022 году Компания продолжила оказывать финансовую поддержку Общенациональному союзу некоммерческих организаций в реализации Благотворительной программы «Союз.Помощь», поддержанной мэром Москвы С.С. Собяниным. Благодаря содействию ФПК «Гарант- Инвест» врачам, медперсоналу и волонтёрам медицины предоставляются путёвки в санаторно- курортные комплексы и дома отдыхов. В феврале и марте 2022 года мероприятия прошли в ТК «Аэропорт», ТЦ «Коломенский» и ТЦ «Пражский Град».

ФПК «Гарант-Инвест на протяжении долгих лет поддерживает спортивные мероприятия и ветеранов спорта. В этом году 12 марта в Республике Коми состоялись ежегодные лыжные соревнования знаменитой династии лыжников «Кубок Рочевых». Традиционно, как и все предыдущие годы, спонсорскую поддержку лыжных соревнований «Кубок Рочевых» оказала ФПК «Гарант-Инвест». На торжественном награждении победители и призеры получили награды из рук Василия Рочева-старшего и Василия Рочева-младшего. Рочевы поблагодарили ФПК «Гарант-Инвест» за поддержку соревнований и всех участников за интересную гонку.

ФПК «Гарант-Инвест» поддерживает и принимает участие в ежегодной международной экологической акции «Час Земли» WWF, которая в этом году состоялась 26 марта . Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. К мировой акции «Час Земли» присоединились все торговые центры АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и в знак солидарности со всем миром на один час произвели отключение внешней подсветки своих объектов с 20.30 час. по 21.30 час. Таким образом тоже внеся свой вклад в сохранение не возобновляемых природных ресурсов планеты.