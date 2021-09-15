Соцсети комментатора Губерниева атаковали фанаты рыбалки и биатлона

«Дмитрий, скажите в эфире: «Я люблю рыбатлон» — именно это сегодня пишут подписчики известного телеведущего Дмитрия Губерниева под его последней публикацией в Инстаграме. За несколько часов пост собрал более 800 комментариев, но сам Губерниев пока отмалчивается.

О неожиданной акции стало известно в понедельник, 13 сентября. Губерниев выложил фото с празднования дня города Видное. Но комментарии под фото оказались совсем не по теме. Неожидано пользователи просят Губерниева полюбить рыбатлон.

Рыбатлон — вид спорта, придуманный в Рязани. Он сочетает в себе смесь рыбалки и биатлона. Участники соревнований пробегают несколько километров до рыбнища — аналог стрельбища в биатлоне. Победители сезона формируются по итогам зачета всех этапов, что тоже является схожестью рыбатлона с любимым видом спорта Дмитрия Губернева. Каждые соревнования собирают до ста участников разных возрастов.

Выяснилось, что акцию в поддержку рыбатлона запустил спортивный блогер Виктор Кравченко. На своем YouTube-канале он выпустил ролик «Рыбатлон — самый странный спорт», где рассказал об этом уникальном виде спорта. В конце ролика блогер, как он сам признался, был под впечатлением от соревнований, однако остался расстроеным, что о самом рыбатлоне почти никто ничего не знает.

«Почему про рыбатлон никто не знает? Столько увлеченных людей в одном месте. Почему это нигде не освещается? Под последним постом Губерниева напишите все, чтобы он признался в эфире Матч ТВ в любви к рыбатлону! Вдруг это сработает. Давайте хоть раз попробуем. Проведем эксперимент. Только все вместе мы можем изменить эту игру», — сказал Кравченко.

Пост Губерниева собрал уже почти тысячу комментариев о рыбатлоне и их количество продолжает расти. Сколько еще нужно человек, чтобы главный комментатор страны обратил внимание?