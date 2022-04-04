SodaStream организовала масштабную кампанию по спасению миллиона морских черепах

Компания SodaStream запускает кампанию, посвященную Дню Земли 2022 года, в которой примет участие звезда сериала «Спасатели Малибу» Дэвид Хассельхоффа. Компания SodaStream остается верной своей любви к экологии и юмору, делая еще одно важное дело для планеты и в то же время отдавая дань культовому сериалу. Как и в сериале, Дэвид Хассельхофф сыграет роль спасателя, но на этот раз он расскажет, как спасти морских черепах в реальной жизни.

Преследуя свою давнюю цель по сокращению одноразовых пластиковых отходов и предотвращению их попадания в море, компания SodaStream установила партнерские отношения с НПО SEE Turtles, которая занимается защитой морских черепах по всему миру. Морские черепахи являются ключевым видом для океанов, и без них естественный порядок жизни в океане может быть нарушен. В рамках этой инициативы компания SodaStream обязуется спасти одного детеныша морской черепахи за каждый проданный в апреле в любой точке мира аппарат для приготовления газированной воды SodaStream.

«В рамках экологической ответственности компании SodaStream и наших обязательств перед планетой мы всегда ищем способы улучшения ситуации, — прокомментировала инициативу главный операционный директор компании SodaStream Карин Шифтер-Маор (Karin Schifter-Maor). — В этом году мы сделали еще один шаг в этом направлении, организовав нашу самую масштабную на сегодня кампанию в честь Дня Земли, которая продлится весь апрель, так что компания SodaStream фактически отмечает «месяц земли». В рамках нашей всеобъемлющей кампании мы призываем людей не только сохранить океаны чистыми от одноразовых пластиковых отходов, но и даем им возможность спасать находящихся под угрозой исчезновения морских черепах по всему миру».

«Для меня большая честь сотрудничать с компанией SodaStream в ее стремлении защитить окружающую среду, привлекая внимание к угрозе для морских черепах и наших пляжей. Я разделяю ее идеалы, в которые искренне верю. Я надеюсь, что мы сможем привлечь внимание всего мира к этой насущной проблеме. Я очень рад возможности присоединиться к этой замечательной инициативе. SodaStream рулит! — заявил Дэвид Хассельхофф. — Кампания SodaStream, посвященная Дню Земли, сыграет решающую роль в привлечении внимания мировой общественности к важности сохранения жизни на планете. Каждый из нас должен внести свой вклад в создание устойчивого мира. Общими усилиями мы можем создать прочный фундамент для предотвращения надвигающейся катастрофы. Молчание — не выход».

«Организация SEE Turtles рада сотрудничать с компанией SodaStream над спасением морских черепах по всему миру и сокращением количества пластиковых отходов, — отметил генеральный директор SEE Turtle Брэд Нахилл (Brad Nahill). — Через нашу программу «Миллиард маленьких черепах» эти средства будут направлены на реализацию общественных природоохранных программ на более чем 20 пляжах с крупными гнездовьями черепах в 16 странах».

Другие мероприятия компании ко Дню Земли:

Компания SodaStream придерживается своего обязательства, взятого в прошлый День Земли, сэкономить 78 миллиардов одноразовых пластиковых бутылок к 2025 году.

В дополнение к этой широкой кампании SodaStream запускает не имеющую аналогов технологию расширенной реальности, которая позволит каждому желающему спасти своего собственного виртуального детеныша морской черепахи и помочь ему благополучно добраться до океана. Дэвид Хассельхофф первым опробовал этот уникальный интерфейс. Кроме того, компания SodaStream призывает своих сотрудников по всему миру больше думать о спасении планеты и создавать возможности для волонтерской деятельности, обучения и пропаганды ценностей устойчивого развития среди молодого поколения.