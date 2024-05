Solar N Plus вышла в лидеры по объему поставок фотоэлектрических модулей в 1 кв. 2024 г.

Компания Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. («Solar N Plus»), специализирующаяся на производстве солнечных элементов и модулей TOPCon, является лидером в своей области. По данным Solarbe, известного СМИ фотоэлектрической отрасли, объем поставок фотоэлектрических модулей компанией Solar N Plus в 1 квартале 2024 года достиг 1,025 ГВт и компания была включена в список ведущих поставщиков модулей.

«Благодаря надежной финансовой поддержке нашей зарегистрированной на бирже материнской компании и нашему обширному опыту проведения исследований и разработок в области технологии TOPCon, компания Solar N Plus быстро развивается, — сказала Эшли Ванг (Ashley Wang), вице-президент Solar N Plus. — Достижение нами заметного положения по объему поставок в первом квартале не только подтверждает наши возможности, но и придает сил нашей команде».

С момента своего создания компания Solar N Plus достигла значительных успехов. Партнерство с предприятиями из списка Fortune 500 позволяет компании успешно осуществлять проекты по всему миру. Высокий рейтинг 4A1 по оценке организации Dun & Bradstreet означает, что компания превосходит 95 % своих конкурентов в отрасли.

Solar N Plus — это вертикально интегрированный производитель фотоэлектрических элементов, специализирующийся на технологии TOPCon производства солнечных элементов N-типа. Разнообразный бизнес-портфель компании включает солнечные элементы, модули, проектирование электростанций и интеллектуальные энергетические решения. Производство солнечных элементов и модулей TOPCon суммарной мощностью 10 ГВт и солнечных элементов и модулей PERC суммарной мощностью 2 ГВт позволило компании Solar N Plus осуществить поставки в более чем 40 стран и регионов по всему миру.