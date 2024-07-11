JA Solar пятый год подряд получает звание Highest Achiever в RETC 2024 PV Module Index

JA Solar пятый год подряд получает звание Highest Achiever в индексе фотоэлектрических модулей RETC 2024 PV Module Index

ПЕКИН, 11 июля 2024 г. /PRNewswire/ — JA Solar, ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических (PV) продуктов, с гордостью объявляет о присвоении компании звания «Highest Achiever» в индексе фотоэлектрических модулей 2024 PV Module Index, выпущенном испытательным центром Renewable Energy Test Center (RETC). Эта престижное звание знаменует собой тот факт, что пятый год подряд компания JA Solar удостаивается чести быть включенной в ежегодный рейтинг RETC.

JA Solar Recognized as Highest Achiever in RETC’s 2024 PV Module Index for the Fifth Consecutive Year

Индекс фотоэлектрических модулей RETC PV Module Index – это комплексная оценка, учитывающая производительность, надежность и качество фотоэлектрических модулей от ведущих производителей по всему миру. Получение звания «Highest Achiever» подчеркивает непоколебимую приверженность JA Solar совершенству, инновациям и устойчивости в солнечной фотоэлектрической промышленности.

На протяжении многих лет JA Solar последовательно демонстрирует свое лидерство в солнечной фотоэлектрической промышленности благодаря своим инновационным технологиям и высококачественной продукции. С более чем 201 ГВт (по состоянию на конец 1 квартала 2024 года) фотоэлектрических модулей, поставляемых по всему миру, JA Solar сыграла и продолжает играть ключевую роль в ускорении внедрения возобновляемых источников энергии. Продукция компании используется в жилых, коммерческих и коммунальных проектах в более чем 165 странах, способствуя значительному сокращению выбросов углерода и поддерживая глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

«В JA Solar мы стремимся к инновациям и качеству во всех аспектах нашей работы, и это отражается в нашей продукции», – сказал Айцин Ян (Aiqing Yang), исполнительный президент JA Solar. «Мы безмерно гордимся тем, что RETC пятый год подряд присуждает нам звание «Highest Achiever». Это признание является свидетельством нашей приверженности предоставлению высококачественных солнечных фотоэлектрических продуктов, которые отвечают растущим потребностям наших глобальных потребителей и способствуют устойчивому энергетическому будущему».

О компании JA Solar

JA Solar — производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов. Имея несколько производственных баз и 13 дочерних компаний по всему миру, компания занимается производством кремниевых пластин, фотоэлементов, солнечных модулей и фотоэлектрических электростанций. Продукты JA Solar доступны в 165 странах и регионах мира. Благодаря своим преимуществам непрерывных технологических инноваций, надежным финансовым показателям и хорошо зарекомендовавшим себя глобальным сетям продаж и обслуживания, JA Solar была хорошо принята и высоко оценена национальными и зарубежными клиентами. Компания входит в список Fortune China 500 и Global Top 500 New Energy Enterprises в течение нескольких лет подряд.

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