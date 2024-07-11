Солнечная реклама: блогер из России запускает новый тренд

Маркетологи начали размещать рекламу на человеческих телах. Люди, готовые разместить рекламируемый объект, наносят клейкие трафареты и ложатся под палящее солнце. Уже нескольких часов достаточно, чтобы ультрафиолетовые лучи отпечатали название бренда или ссылку на блогера.

Блогер из Воронежа Анастасия Полянская предложила своей аудитории за деньги разместить рекламу её профиля в социальной сети. Несколько человек откликнулись на это и в доказательство прислали фото- и видеоматериалы. Ранее бренд Jacquemus публиковал похожий рекламный контент.

Со слов самой Полянской, идеи использования солнечных лучей в качестве рекламного инструмента им с французским брендом пришли независимо друг от друга. Анастасия использовала за референс татуировки на телах клиентов, которые заказывали бренды «Домино пицца», «Harley Davidson», «Авиасейлс». Блогер со смехом гордо заявляет, что купила рекламу даже не у носителей, а у самого Солнца!

Солнечный свет и другие компании использовали для привлечения внимания к своему бренду, например, IKEA устанавливала наружную рекламную конструкцию в форме зеркала, которая при вращении ловила гигантские «солнечные зайчики», чем привлекала людей вокруг.

При этом Полянская стала первым российским блогером, который реализовал подобную технологию.

Как рекламодатели собираются маркировать такую гениальную рекламу для передачи данных, в ОРД не уточняется.