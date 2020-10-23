Состоялась международная конференция, посвященная 100-летию образования Бухарской и Хорезмской народных советских республик

Со времени прихода Российской империи в Туркестан все предлагавшиеся в регионе национально-государственные проекты предполагали развитие внутри России или в самом тесном взаимодействии с ней.

Об этом говорили участники международной конференции «Столетие образования Бухарской и Хорезмской народных советских республик: вопросы национально-государственного строительства в Центральной Азии», прошедшей в онлайн-режиме 21 октября. В мероприятии приняло участие более 40 специалистов из городов России, Узбекистана и Казахстана. Организаторами выступили Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН РУз, Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Экспертный клуб «Урал-Евразия» (г. Екатеринбург).

Тема конференции стала отправной точкой для обсуждения широкого круга вопросов национально-государственного строительства в регионе, что имеет большое значение для оценки в том числе современных российско-центральноазиатских отношений.

Так, профессор Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев рассказал, что впервые идеи о создании национального государства возникли в Туркестане во время первой русской революции 1905-1907 годов. Однако практическая реализация этих идей оказалась возможной только после падения монархии в России в феврале 1917 года.

— Уже в апреле 1917 года в Туркестане возникла партия «Шуро-и-Ислами», которая поставила своей целью создание автономии в составе Российской Федеративной Демократической Республики, — отметил профессор. – В это же время в Туркестане начали возникать другие политические партии, каждая из которых предлагала свое видение политического будущего региона. Итогом этой бурной политической жизни стало образование в ноябре 1917 года Туркестанской автономии.

Автономия просуществовала недолго: уже в феврале 1918 года после отказа признавать Советскую власть она была ликвидирована, уступив место новому проекту – советскому. Так на политической карте региона появилась Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика.

Аналогичные процессы происходили и в других частях Среднеазиатского региона, в Бухарском эмирате и Хорезмском ханстве. Произошедшие в этих феодальных государствах революции были поддержаны частями Красной Армии во главе с М.В. Фрунзе, и в сентябре 1920 года на их месте были созданы Бухарская и Хорезмская Советские Народные Республики. Эти республики формально были самостоятельными государственными образованиями, но советский характер их политического устройства крепко связывал их с Россией во главе с большевиками.

— Мы видим, что в то сложное время существовало как минимум два крупных проекта – национальный, имеющий множество под-проектов, и советский, каждый со своими лозунгами, — подвел итог конференции главный специалист Отдела научных исследований Института развития туризма при Госкомитете Республики Узбекистан по развитию туризма Шухрат Мухамедов. – История БНСР и ХНСР показывает, какими быстрыми темпами развивались процессы в это время.

Уже в 1924 году в Средней Азии началось размежевание границ и образование новых республик, которые приобрели статус союзных, то есть формально равноправных в составе СССР. В 1991 году с распадом Советского Союза эти республики наравне с другими получили независимость и одновременно с этим возможность выстраивания новых моделей национального строительства в партнерских отношениях с Россией и другими странами СНГ.

Таким образом, можно заключить, что с самого начала образования новых государств на территории Средней Азии в начале ХХ века предлагавшиеся тогда проекты – как национальные, так и советский, большевистский – мыслились в неразрывной связи с Россией. Более того, большевики в своей национальной политике пошли дальше национальных интеллигенций, придав новым советским республикам статус союзных, а не автономных в составе федеративной России, что в конечном итоге привело к появлению на политической карте мира современных независимых республик Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Наша задача – не забывать этот опыт совместного политического строительства и использовать его на благо развития отношений между нашими странами.