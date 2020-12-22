По инициативе Правозащитного Совета Волгограда, состоялась онлайн-презентация 6 книг под названием «Настольная книга призывника». Эти книги для всех, кто хочет по-настоящему разобраться в вопросе защиты прав призывника в России.

Книги включают в себя ряд глав, каждая из которых описывает все этапы призыва, начиная от постановки призывника на учет до отправки в армию. В «Настольной книге призывника» четко и содержательно описаны процесс прохождения каждого этапа, а также внесены выдержки из статей закона «о воинской обязанности и военной службе».

Получая постоянные жалобы призывников о нарушении их прав и произволе военкомата, у членов Правозащитного Совета Волгограда появилась идея издать универсальный справочник, который бы по шагам ознакомил всех желающих с тем, как нужно защитить свои права в военкомате. Двигаясь от главы к главе, вы найдете ответы на многочисленные вопросы, разъяснение статей и получите четкие рекомендации к действиям.

Прочитав книгу, призывники и их родители узнают все о своих правах и обязанностях. Особенно здесь стоит остановиться на правах, так как именно их в военкоматах ущемляют и грубо нарушают. Знание своих прав – это сильнейший и порой единственный аргумент в военкомате.

В 6 книгах последовательно расписаны все ступени прохождения призывником призывных мероприятий. Содержится вся необходимая и просто полезная информация, основанная на опыте и юридической практике. В пример приводятся наиболее частые случаи и ошибки призывников именно с тем, чтобы их избежать или попробовать исправить. Книга познакомит вас с процессуальным порядком призывных мероприятий и их особенностями: постановка на воинский учет, призыв на военную службу, все виды отсрочек от армии, ответственность граждан за нарушение законодательства о призыве, обжалование решений призывной комиссии, все о понятии «уклонист», а также получение военного билета после 27 лет. Еще больше полезной информации вы найдете на официальном сайте Правозащитного Совета Волгограда.

Книга «Настольная книга призывника» доступна для скачивания по следующим ссылкам:

Книга №1 — http://file.sampo.ru/zj5fvq/

Книга №2 — http://file.sampo.ru/8tjnv5/

Книга №3 — http://file.sampo.ru/4rj9rf/

Книга №4 — http://file.sampo.ru/zgsq9w/

Книга №5 — http://file.sampo.ru/r7gvns/

Книга №6 – http://file.sampo.ru/nw4v4w/

Также все 6 книг Вы сможете скачать как с официального сайта Правозащитного Совета Волгограда, так и с официальной страницы телеграмм канала Правозащитного Совета Волгограда.

Члены Правозащитного Совета Волгограда, будут признательны за комментарии, вопросы и предложения относительно содержания книги на почту: vlghumanrights@gmail.com