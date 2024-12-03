Состоялась церемония вручения серебряной награды «Шанхайская Магнолия» 2024 года

Общество
3 декабря 2024

В конференц-зале The Grand Halls состоялась церемония вручения серебряной награды «Шанхайская Магнолия» 2024 года, которую получили в общей сложности 50 иностранных деятелей, внесших выдающийся вклад в развитие Шанхая.

В этом году 50 лауреатов серебряной награды «Шанхайская Магнолия» приехали из 18 таких стран, как Австралия, Бразилия, Канада, Хорватия, Дания, Франция, Германия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Филиппины, Россия, Сингапур, Турция, Великобритания и США. Они внесли выдающийся вклад в развитие Шанхая в области экономики и торговли, финансов, науки и техники, авиаперевозок, медицинского обслуживания, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и других сфер.

Среди них премию получили профессор института математических наук Фуданьского университета Михаил Коробков из России, приглашенный профессор Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и главный научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Ефим Хазанов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Компания INTLEF представила буровое оборудование на выставке ADIPEC 2024 

Мир

Premier Village Phu Quoc Resort – курорт на втором по красоте острове мира

Спорт

Поддержка фабрики «Мария» помогла юной шахматистке из Саратова одержать тройную победу на первенстве приволжского округа

Общество

«Переговорка» – площадка для общения молодых специалистов и потенциальных работодателей Тюмени