В конференц-зале The Grand Halls состоялась церемония вручения серебряной награды «Шанхайская Магнолия» 2024 года, которую получили в общей сложности 50 иностранных деятелей, внесших выдающийся вклад в развитие Шанхая.

В этом году 50 лауреатов серебряной награды «Шанхайская Магнолия» приехали из 18 таких стран, как Австралия, Бразилия, Канада, Хорватия, Дания, Франция, Германия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Филиппины, Россия, Сингапур, Турция, Великобритания и США. Они внесли выдающийся вклад в развитие Шанхая в области экономики и торговли, финансов, науки и техники, авиаперевозок, медицинского обслуживания, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и других сфер.

Среди них премию получили профессор института математических наук Фуданьского университета Михаил Коробков из России, приглашенный профессор Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и главный научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Ефим Хазанов.