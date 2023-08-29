В деревне Хэцзяян поселка Хуатянь уезда Юян города Чунцин состоялась Международная конференция по развитию сельских территорий «2023 год», организованная Китайским колледжем сельскохозяйственного сотрудничества Юг-Юг при Китайском сельскохозяйственном университете, Национальным институтом возрождения сельских территорий при Китайском сельскохозяйственном университете и народным правительством уезда Юян. Эксперты и ученые по развитию сельских территорий со всего мира, выдающиеся таланты в отрасли собрались здесь, сосредоточившись на теме «От борьбы с бедностью к возрождению сельских территорий Международное значение развития сельских территорий Китая», чтобы общаться друг с другом на основе широкого кругозора, расширенное мышления и больших моделей глобального сельского развития, обсуждать о возрождении сельских территорий, о картине общего богатства и высказать свое мнение и взгляды о развитии сельских территорий во всем мире. На конференции был выпущен документ «Совместное обогащение сельского строительства · содействие практике возрождения сельских территорий в уезде Юян», в котором уезд Юян был определен в качестве постоянного местоположения проведения Международной конференции по развитию сельских территорий.

На конференции выступили Ду Тайшэн, вице-президент Китайского сельскохозяйственного университета, Чжоу Сон, заместитель директора Бюро по возрождению сельских территорий Чунцина, и Чэнь Цзюхун, вице-президент Tencent Group. Ци Мэйвэнь, секретарь уездного комитета КПК в уезде Юян, в своем выступлении говорил о следующих моментах. Закон великий единства соединяет все сущее. Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая и политическими партиями мира, подчеркнул необходимость ускорения реализации инициатив глобального развития, придания нового импульса глобальному развитию и создания мирового сообщества развития. Конференция собрала около 100 отечественных и зарубежных экспертов, ученых и приглашенных представителей, чтобы сделать развитие сельской местности лучше, а жизнь людей счастливее общей отправной точкой, сосредоточить внимание на практике обогащения сельской местности в уезде Юян для обсуждения и обмена мнениями, ответить на вопрос о «развитии сельских территорий» с различных культурных точек зрения. Для возрождения нации необходимо возродить сельскую местность. Уезд Юян настаивает на закреплении и расширении результатов борьбы с бедностью в качестве основной задачи, принятии возрождения сельской местности в качестве наибольшего потенциала, содействии ускоренному развитию уезда в качестве основного направления и приложении всех усилий для разыгрывания экологической карты с целью ускорения создания новой ролевой модели красивого места с чистой водой и красивыми горами; прилагает все усилия, чтобы разыграть карту сельской местности и ускорить создание новой национальной модели возрождения сельских территорий; прилагает все усилия, чтобы разыграть карту культуры и туризма, ускоряя создание нового всемирно известного туристического курорта и осваивая новый путь модернизации для укрепления уезда и обогащения жителей горных районов. Ключ к возрождению сельской местности зависит от развития территории уезда. Уезд Юян будет в полной мере использовать результаты этой конференции, содействовать обмену идеями между отечественными и зарубежными экспертами и учеными в более широкой области, в более широком масштабе и на более глубоком уровне, ускорять реализацию трансформации, постоянно открывать новые области и новые треки, формировать новую кинетическую энергию и новые преимущества, предоставлять полезные справочные материалы для развития сельских территорий в Чунцине, Китае и мире.

Ли Сяоюнь, старший профессор гуманитарных наук в Китайском сельскохозяйственном университете и почетный декан Китайского колледжа сельскохозяйственного сотрудничества Юг-Юг при Китайском сельскохозяйственном университете и глобального сельского хозяйства Китайского сельскохозяйственного университета; James Putzel (Джеймс Путцель), профессор, кафедра международного развития, факультет политической экономии, Лондон, Великобритания; Taro Hirai (Таро Хираи), профессор Университета Хиросаки, Япония; Joshua Mugambwa (Мугаби Джошуа), декан бизнес-школы Университета Макрере, Уганда, выступил с основными докладами, посвященными значению трансформации и развития сельских территорий Китая для мира, взглядам западных людей на развитие Китая, опыту развития сельских территорий Японии и вдохновению опыта развития Китая на Африку.