Сотрудничество Газпром МКС и Konnect, Россия позволило сохранить миллиард кубометров газа

Сохранение природного газа с использованием мобильных компрессорных станций (МКС) – это масштабная программа по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности, в которой участвуют 13 газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром». МКС оснащены оборудованием от спутникового провайдера Konnect, Россия (дочерняя компания Eutelsat S.A.) – первой компании, запустившей в коммерческую эксплуатацию услугу спутниковой связи для подвижных объектов в Ка-диапазоне в России. Спутниковая связь используется в проекте для централизованного управления парком МКС: при построении логистических маршрутов движения комплексов, для обеспечения регулярного мониторинга и видеофиксации проводимых на площадке работ, а также при организации круглосуточной связи диспетчерского центра с экипажем МКС.

«Мы обеспечиваем услуги спутниковой связи для ООО «Газпром МКС» с 2019 года, – рассказал Дмитрий Броннер, генеральный директор Konnect в России. – Преимущество решений, предлагаемых нашей компанией, состоит в обеспечиваемой зоне покрытия и функционале спутниковой связи для подвижных объектов, без которого в данном случае не обойтись, а также в габаритах антенны, использующейся в Ка-диапазоне, и скорости передачи данных в обратных каналах, с помощью которой реализовано видеонаблюдение».

За два года реализации проекта при помощи МКС проведено порядка 400 перекачек в разных регионах России: от Северо-Западного округа до Ханты-Мансийского. С учетом такой обширной географии работ спутниковая связь позволяет диспетчерам контролировать передвижения МКС и строить оптимальные маршруты.

«Результаты проекта показывают, насколько эффективным может быть использование спутникового интернета в нефтегазовой отрасли. Наши успехи позволяют рассчитывать, что в дальнейшем подобных партнерств будет становиться больше, что послужит в том числе сохранению природы и улучшению экологической ситуации в стране, – отметил Дмитрий Броннер. – Потенциально такие системы могут также использоваться для мобильных офисов и диспетчерских пунктов на случай чрезвычайных ситуаций, для полицейских узлов связи и прочих аналогичных задач».

Результатом двухлетнего сотрудничества Газпром МКС и Konnect, Россия стало сохранение мобильными компрессорными станциями миллиарда кубометров природного газа. Этот объем обеспечил снижение выбросов парниковых газов на 17 млн тонн СО2-эквивалента. Ключевой результат проекта Газпром МКС – экономия энергоресурсов и сокращение выбросов парниковых газов.