Сотрудники дочернего предприятия КРЭТ приняли участие в «Кроссе нации»

Работники АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в рамках Всероссийского Дня бега приняли участие в «Кроссе нации».

АО «ГРПЗ» на протяжении многих лет поддерживает корпоративное участие сотрудников в спортивных мероприятиях, организует их участие в региональных и всероссийских состязаниях.

Регулярно проводятся и внутренние первенства по разным видам спорта. На предприятии организованы соревнования по волейболу и мини-футболу, спортивному ориентированию и лыжным гонкам, настольному теннису и стрельбе из пневматической винтовки.

Как отметил первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев, развитие корпоративной культуры, организация спортивных мероприятий для сотрудников очень важны – во-первых, специалисты получают необходимые физические нагрузки и эмоциональную подзарядку. Во-вторых, при занятии спортом, особенно когда речь идет о командной игре, сотрудники приобретают дополнительные навыки работы в команде, что в дальнейшем положительно влияет на производственные процессы.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.